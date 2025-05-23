الأهلي يهزم الزمالك ويتوّج ببطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد

أحرز النادي الأهلي المصري لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال بعد فوزه في النهائي على الزمالك بنتيجة 31-28 اليوم الجمعة.

وأكمل الأهلي موسمه التاريخي بالفوز باللقب السادس هذا الموسم بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصرية وكأس السوبر الأفريقية إلى جانب حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية.

وكانت المباراة متقلبة في شوطها الأول إذ تقدم الزمالك 7-5 لكن الأهلي اختتم الشوط الأول بنتيجة 15-14 قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني.

كــأس الــكــؤوس أهــلاوي 🏆🦅 الكوماندوز يحققون بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس بعد الفوز على الزمالك في النهائي 😎 Posted by Al Ahly Handball on Friday, May 23, 2025

وكان الأهلي هزم الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر وتوج باللقب منذ أقل من أسبوعين، قبل أن يحرز لقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه.

وفي كأس الكؤوس الإفريقية للأندية للسيدات، حسم نادي بترو أتليتيكو الأنغولي اللقب بعد الفوز على سيدات الأهلي المصري بنتيجة 29-18.