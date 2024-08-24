واصلت نجمة تلفزيون الواقع، الأمريكية كيم كارديشيان، وابنها سانت ويست (8 سنوات)، جولتها في إسبانيا، من خلال زيارتها لمقر نادي ريال مدريد، بعد ظهورها المفاجئ في منزل البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وظهرت كيم كارديشيان رفقة ابنها، مساء أمس الجمعة، مع نجم نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بقصره في إسبانيا، وفق ما أظهرته صور نشرها اللاعب البرازيلي عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

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وظهر في الصور إلى جانب كيم وابنها وفيني، زميله في الفريق، نجم المنتخب الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وواصلت كارديشيان زياراتها لمدريد، إذ نشرت صورًا داخل مقرات النادي الإسباني، والتقطت صورًا مع كثير من اللاعبين أبرزهم جود بيلينغهام.

وأصبح بيلينغهام الوجه الجديد لماركة الملابس الداخلية الخاصة بكيم، والتي تحمل اسم SKIMS.

وذكرت تقارير سابقة أن كيم كارديشيان لا تتأثر فقط بنجومية بيلينغهام، بل هي معجبة أيضًا بشخصيته وجاذبيته.

وظهر ابنها سانت ويست وهو يرتدي قميصًا لريال مدريد باسم بيلينغهام وموقعًا منه.

ويبدو أن كيم، أرادت من خلال زيارة مقر النادي الملكي الكشف عن ميولها الرياضية، والفريق المفضّل لديها ولدى ابنها سانت ويست.

إلى ذلك، يواجه ريال مدريد نظيره بلد الوليد، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على تفادي التعثر الماضي أمام مايوركا، وبداية حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة، وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.