إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف
أعلن نادي الهلال السعودي تعرّض نجمه نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي، فجر اليوم.
وخسرت البرازيل أمام أوروغواي بهدفين دون ردٍ في مباراة شهدت إصابة النجم نيمار الذي غادر الملعب مستندًا على عكازين.
وقال الهلال في بيان رسمي: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يُجري عملية جراحية لاحقًا، مع برنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية".
ومن المتوقع ألا يعود نيمار إلى الملاعب قبل 6 أشهر.
وانتقل نيمار إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلع الموسم الجاري، إلا أنه لم يقدّم مستويات كبيرة، وغاب عن عدة مباريات للإصابة.
وكان طبيب المنتخب البرازيلي قد أعلن، صباح اليوم، أن نيمار كان متخوفًا من الغياب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي ألمَّت به أمام أوروغواي.
ويمكن لنادي الهلال السعودي إبرام صفقة جديدة لتعويض غياب نيمار حتى نهاية الموسم.