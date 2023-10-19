إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

وقال الهلال في بيان رسمي: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يُجري عملية جراحية لاحقًا، مع برنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية".

ومن المتوقع ألا يعود نيمار إلى الملاعب قبل 6 أشهر.