عمرو الجنايني يعلن توفير أموال رفع إيقاف القيد عن الزمالك

أعلن عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك توفير قيمة المبالغ المالية المستحقة على النادي من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد.

ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لنادي سبورتنغ لشبونة تقدر بمليون ومائتي ألف دولار.

وقال الجنايني أثناء ندوة صحفية لقائمة حسين لبيب في مقر النادي، إن أموال رفع القيد جاهزة وسيتم دفعها في يناير لحل الأمر كما سيتم التعاقد مع لاعبين جدد.

وتواجد عمرو الجنايني داخل مقر الزمالك أمس الخميس، لدعم القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب في انتخابات القلعة البيضاء المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويتنافس 5 مرشحين على رئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة، هم: "حسين لبيب وفاروق جعفر وعمر هريدي وماجد فاروق الحنبلي وميرفت سيد إسماعيل".

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار، يوم السبت، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك ذهابا خارج ملعبه 0/2.