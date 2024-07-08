يصطدم أهلي بنغازي بجاره النصر في قمة مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز والتي تقام منافساتها بمشاركة 6 أندية على 3 ملاعب إيطالية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري موعدا لمباريات الجولة الثانية من الصراع نحو اللقب.

يطمح الأهلي بنغازي إلى تدارك عثرته الأخيرة في افتتاح مرحلة "سداسي التتويج" أمام هلال بنغازي (1 ـ1)، لكن مهمة كتيبة المدرب التونسي الأسعد الدريدي لن تكون سهلة في مواجهة النصر، الذي أنهى المرحلة الأولى متصدرا المجموعة الأولى بأكبر رصيد من النقاط، فضلا عن بدايته الموفقة في الجولة الافتتاحية أمام السويحلي (1 ـ 0).

وعلى ملعب بارتينيو لومباردي في مدينة "أفيلينو" يتطلع الفريقان إلى الخروج بنقاط الفوز التي ستمكن النصر من مواصلة صدارة المرحلة الحاسمة فيما يسعى الهلال للدخول بشكل جدي في المنافسة من خلال "ديربي" بنغازي.

وفي ملعب غران ساسو دي إيطاليا في منطقة "لاكويلا"، يلتقي أهلي طرابلس بنادي السويحلي في مواجهة سيكون شعارها إحياء الآمال في المنافسة على اللقب بالنسبة لنادي السويحلي الذي خسر الجولة الأولى، وتذيل الترتيب.

أما الأهلي طرابلس فبعد فوزه المثير والثمين أمام نادي المدينة، سيكون أمام فرصة تحقيق الفوز الثاني والحفاظ على الصدارة في حملة دفاعه عن اللقب الذي فاز به في موسم 2022 ـ 2023.

ويملك الأهلي أسبقية معنوية على حساب منافسه، بعد أن حقق الفوز على حسابه في المرحلة الأولى ذهابا وإيابا (1ـ 0) وهو ما سيكون حافزا في المقابل للسويحلي للثأر من خسارتيه الأخيرتين أمام حامل اللقب.

آخر مباريات الجولة الثانية لمرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز تلك التي تجمع نادي المدينة بنادي الهلال بنغازي على ملعب "جايتانو بونوليس" والتي سيكون عنوانها الأبرز البحث عن أول انتصار.

وخسر نادي المدينة أمام الأهلي طرابلس (2 ـ 1) في الجولة الأولى فيما اقتنص الهلال تعادلا ثمينا من جاره الأهلي، لكن الفريقين سيعملان على الخروج بنقاط الفوز وتفادي خسارة قد تضعف آمال كل منهما في المنافسة، وتلقي بكليهما خارج دائرة الرهان على المراكز الأولى.

يشار إلى أن سباق مرحلة التتويج الحاسمة بالدوري الليبي يتضمن مشاركة 6 أندية تتنافس فيما بينها في 5 جولات تدور مبارياتها في 3 ملاعب إيطالية.

وأسفرت مباريات الجولة الأولى من مرحلة سداسي التتويج على فوز الأهلي طرابلس على المدينة بنتيجة 2-1 والنصر على السويحلي 1-0، في حين انتهت مباراة الجارين الهلال والأهلي بنغازي بنتيجة التعادل 1-1.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية:

الأربعاء 10 يوليو 2024 (الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة)

الأهلي بنغازي ـ النصر

الأهلي طرابلس ـ السويحلي

الهلال بنغازي ـ المدينة