الوحيد في الدوري الإنجليزي.. لماذا لا يملك تشيلسي راعيا على قميصه؟

كتب – نور الدين ميفراني

يواصل تشيلسي اللعب من دون وجود راعٍ على قمصانه، وهو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لا يمتلك شركة راعية لقميصه هذا الموسم، في أمر أثار تساؤلات الجماهير.

كان تشيلسي دون راعٍ في مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس، حيث ارتدى الفريق ألوانه المحلية، وحضروا أيضًا إلى ملعب وست هام بلندن بقميصهم الثالث الأسود دون راعٍ على صدر قمصانهم.

لماذا لا يمتلك تشيلسي راعيًا لقميصه؟

واجه فريق ستامفورد بريدج المشكلة ذاتها الموسم الماضي، لعبوا دون راعٍ لقميصهم حتى أبريل، عندما تدخلت شركة داماك العقارية، ومقرها دبي، لسد هذا الفراغ.

وتكرر الأمر نفسه في موسم 2023/2024 أيضًا، حتى تدخلت شركة إنفينيت أثليت الأمريكية لتكنولوجيا الرياضة لرعاية القمصان في نهاية سبتمبر.

ويرغب تشيلسي في رعاية طويلة الأمد وبعقد يجلب ما بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني ولا تخلوا المساحة الشاغرة في قمصان الفريق من عروض تنافسية، من بينها اهتمام من شركة طيران الرياض السعودية.

كما ترددت شائعات في الماضي عن اهتمام الخطوط الجوية الماليزية وبنك أوف أمريكا بالظهور على قمصان "البلوز".

خطة رعاية طويلة الأمد

أحد الأمور التي يسعى تشيلسي جاهدًا لتحقيقها هو إيجاد شريك طويل الأمد، وهو ما يجعله حاليًّا دون راع لقميصه، ويبحث عن تجاوز المشكلة والحلول المؤقتة بعرض تنافسي قوي يمكنه من راع لمدة طويلة وبمبلغ مالي كبير يوازي ما تجنيه الأندية الكبرى.

فبموجب اتفاق أُبرم في عام 2023، ستسحب جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رعاة المقامرة من صدر قمصانها بعد نهاية هذا الموسم.

يذكر أن الموسم الماضي شهد وجود 11 فريقًا يحملون شعارات شركات مقامرة على قمصانهم، بزيادة ثلاث فرق مقارنة بالموسم الذي سبقه، لكن هذا الحظر لن يشمل إعلانات الرعاية على الأكمام أو لوحات الإعلانات الرقمية (LED) داخل الملاعب.

وجاء القرار بعد مشاورات بين رابطة الدوري والأندية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية (DCMS)، في إطار مراجعة حكومية للتشريعات الخاصة بالمقامرة.