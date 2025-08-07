الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب خلال أيام

رياضة

"نسخة ياسين بونو".. جيسوس يفاجئ النصر السعودي بطلب مثير

ياسين بونوالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 8:01 ص

كشفت تقارير إخبارية أن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، فاجأ الإدارة بطلب مثير، خاصة في مسألة تعزيز مركز حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب تقارير أخيرة، فإن جيسوس أبدى عدم قناعته بالبرازيلي بينتو، حارس مرمى العالمي، مطالبا برحيله في الميركاتو الصيفي الحالي والتعاقد مع حارس بديل للعب بجوار نواف العقيدي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن جورجي جيسوس ينوي الاعتماد على نواف العقيدي في حراسة مرمى الفريق الأصفر خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن جيسوس وضع على طاولة إدارة النصر طلبا مهما بضرورة أن يكون الحارس الجديد بخصائص المغربي ياسين بونو ذاتها، حارس الهلال المتألق، والذي يعرفه جيسوس جيدا من خلال قيادته لـ"الزعيم" خلال الموسم الماضي.

 

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل بداية المنافسات، مع التركيز على سد الثغرات لضمان المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ويستهل نادي النصر، مشواره في الموسم المقبل بمواجهة الاتحاد يوم 19 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقام في هونغ كونغ.

