كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن النجم الجديد لنادي برشلونة، داني أولمو، المنضم حديثا للنادي الكتالوني، سيحمل رقما يبدو مفاجئا للكثيرين من مشجعي الفريق ومتابعي اللاعب.

ويحمل داني أولمو، الذي يبدو الإعلان رسميا عن انتقاله لبرشلونة وشيكا، الرقم 10 في منتخب إسبانيا والرقم 7 مع ناديه لايبزيغ الألماني.

وكانت عدة صحف إسبانية أكدت أن برشلونة أنهى بالفعل اتفاقه مع لايبزيغ الألماني على قدوم داني أولمو بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى بعنوان متغيرات.

وتساءل الكثير من المتابعين ومشجعي الفريق الكتالوني عن القميص الذي سيحمله الوافد الجديد على ملعب كامب نو، وهل أنه سيكون الرقم ذاته الذي يحمله في منتخب لاروخا، خلال التتويج بكأس أمم أوروبا 2024 وهو الرقم 10، رقم العمالقة وأبرزهم ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "سبورت" (sport) القريبة من برشلونة إن أولمو اختار رقما مفاجئا وهو الرقم 20 وبالتالي لن يحصل على القميص رقم 10 الذي كان أنسو فاتي آخر من حمله في برشلونة قبل انتقاله على سبيل الإعارة لبرايتون خلال الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يخضع أولمو للفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله لبرشلونة، ومن ثم سيلتحق بتدريبات فريقه الجديد استعدادًا لانطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وتوج أولمو (26 عامًا) مع إسبانيا بلقب كأس أوروبا في يوليو الماضي، بعد مسيرة لافتة في البطولة بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.