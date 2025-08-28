تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2025 – 2026 مساء اليوم الخميس وسط توقعات بمنافسة مثيرة على اللقب.

وتوج الاتحاد باللقب المحلي في الموسم الماضي بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان ونجومه الكبار على رأسهم كريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو.

أخبار ذات علاقة 4 طرق مجانية لمشاهدة مباريات الدوري السعودي HD و4K

واستحوذ البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على جائزة هداف الدوري السعودي في آخر موسمين.

أخبار ذات علاقة افتتاح الدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ويستعرض "إرم نيوز" 5 نجوم يهددون بخطف جائزة كريستيانو رونالدو واقتناص لقب هداف الدوري السعودي.

داروين نونيز

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي في الانتقالات الصيفية.

ويضع مسؤولو نادي الهلال رهانًا كبيرًا على صفقة نونيز من أجل قيادة الهجوم والظهور بمستويات مميزة ومقنعة بعد تراجع مردود الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الموسم الماضي.

نونيز صاحب الـ 26 عامًا سبق له اللعب بقميص بينارول الأوروغوياني وبنفيكا البرتغالي وليفربول الإنجليزي، وسجل اللاعب 40 هدفًا خلال 143 مباراة مع ليفربول وقدم 26 تمريرة حاسمة.

كريم بنزيما

يتطلع النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد إلى الفوز بلقب الهداف في الموسم الجديد.

ونافس بنزيما بقوة على اللقب في الموسم الماضي، ولكن رونالدو حسم الأمر في النهاية.

أخبار ذات علاقة مطالبات صادمة برحيل بنزيما وكانتي عن الاتحاد السعودي (فيديو)

وانضم النجم الفرنسي صاحب الـ 37 عامًا إلى الاتحاد السعودي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وسجل بنزيما 9 أهداف خلال 21 مباراة بالدوري السعودي موسم 2023-2024 بينما أحرز في الموسم الماضي 21 هدفًا خلال 29 مباراة.

إيفان توني

يقود هجوم الأهلي اللاعب الإنجليزي إيفان توني والذي يتطلع للمنافسة على لقب هداف الدوري السعودي.

وانضم توني صاحب الـ 29 عامًا إلى الأهلي في صيف 2024، وسجل في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي 23 هدفًا خلال 30 مباراة.

عبد الرزاق حمد الله

يعتمد نادي الشباب على قدرات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق وخبراته الطويلة في الكرة السعودية.

ودافع حمد الله صاحب الـ 34 عامًا عن ألوان النصر والاتحاد في الدوري السعودي، وسجل في الموسم الماضي 21 هدفًا مع الشباب خلال 26 مباراة.

وأحرز النجم المغربي 150 هدفًا خلال مسيرته في الدوري السعودي إجمالًا، وهو ثاني هداف عبر التاريخ خلف عمر السومة مهاجم الحزم.

أخبار ذات علاقة شاهد استقبال علي البليهي لعبد الرزاق حمد الله في معسكر الهلال (فيديو)

سالم الدوسري

يتطلع الجناح الأيسر سالم الدوسري قائد الهلال للمنافسة على لقب هداف الدوري السعودي.

ويأمل اللاعب المخضرم صاحب الـ 33 عاماً تقديم موسم قوي وإحراز الأهداف مع الهلال في الموسم الجديد.

وسجل الدوسري 15 هدفًا خلال 32 مباراة في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.