تعثر مفاوضات الاتحاد السعودي مع نجم برشلونة
تعثرت مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لاستقطاب أحد نجوم برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.
ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة من أجل المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رفض اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليه المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي فكرة الرحيل للدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لينغليه رفض عرضًا من الاتحاد السعودي؛ لرغبته في الاستمرار باللعب في أوروبا رغم أن أستون فيلا لا يرغب في بقائه بعد نهاية إعارته.
وينتهي عقد اللاعب الفرنسي صاحب الـ 29 عامًا مع برشلونة في صيف 2026، ولكن إدارة برشلونة لا ترغب في عودة اللاعب لارتفاع راتبه السنوي.
وأكدت الصحيفة أن لينغليه تلقى عرضًا من الاتحاد عن طريق المدير الرياضي رامون بلاينز الذي عمل من قبل في برشلونة ويعلم قدرات اللاعب الفرنسي.
وسبق أن قدمت عدة أندية سعودية عروضاً للاعب الفرنسي للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.
ويلعب كليمنت لينغليه لصفوف برشلونة منذ يوليو 2018، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها، توتنهام الإنجليزي.