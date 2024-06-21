تعثر مفاوضات الاتحاد السعودي مع نجم برشلونة

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رفض اللاعب الفرنسي كليمنت لينغليه المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي فكرة الرحيل للدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لينغليه رفض عرضًا من الاتحاد السعودي؛ لرغبته في الاستمرار باللعب في أوروبا رغم أن أستون فيلا لا يرغب في بقائه بعد نهاية إعارته.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي صاحب الـ 29 عامًا مع برشلونة في صيف 2026، ولكن إدارة برشلونة لا ترغب في عودة اللاعب لارتفاع راتبه السنوي.