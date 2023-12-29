كلوب "واثق" من إيجاد حلول مع غياب محمد صلاح بسبب أمم أفريقيا

ويفتقد ليفربول خدمات صلاح بعد خوضه لقاء الفريق ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين القادم، في المرحلة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الذي يشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن يغيب صلاح، الذي أحرز 16 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، عن الفريق في 6 مباريات على الأقل، حيث سيكون من ضمنها مواجهة آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام.

وقال كلوب: "هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها هدافك، الأمر يبدو أقل وطأة مقارنة بما حدث في الماضي، حينما غادرنا صلاح وساديو ماني".

وأشار كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما كان أحدهما يمضي قدما في البطولة حتى أدوارها النهائية، مما جعل الأمر أسوأ بالنسبة لنا".

وأضاف: "نعلم أن كأس الأمم الأفريقية تقام كل عامين ويتعين على صلاح أن يرحل ولدينا واتارو إندو يشارك في كأس أمم آسيا تقام في نفس التوقيت أيضا، لذا فالأمر كما هو. ينبغي علينا أن نتعامل مع الأمر وسنقوم بذلك".

وتابع: "سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا أيضا تلك الخيارات بعد مباراة نيوكاسل أيضا".