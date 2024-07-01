حرب دي بروين مع الجماهير تهدد تاريخه في بلجيكا

ليست أول مرة

عُرف عن كيفن دي بروين أنه لاعب صادق ويقول ما يشعر به بشكل مباشر دون أي محاولات لتجميل الكلمات، وهذه مشكلة كبيرة عندما تكون قائد منتخب بلادك ولاعب كبير في أفضل دوري في العالم.

يفخر النجم البلجيكي بصدقه لكن هذا يتسبب في الكثير من المشاكل، لعل آخرها كان عندما ألقى بقنبلة على جماهير منتخب بلاده في تصريحات قبل كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، حيث سُئل إذا ما كان يمكن للمنتخب البلجيكي الفوز باللقب فكان رده صادمًا.

قال دي بروين وقتها: "لا يمكن أن يحدث ذلك، نحن فريق كبير في السن، فرصتنا كانت في 2018، نحن لدينا فريق جيد لكنه يتقدم في العمر وفقدنا بعض العناصر الأساسية".

نبوءة ذاتية التحقق

تحقق ما قاله دي بروين بالفعل، وغادر المنتخب البلجيكي كأس العالم الأخيرة من دور المجموعات، لكن تصريحاته قبل البطولة كانت بمثابة سبب لتقسيم غرف الملابس ووقوع الكثير من المشكلات فيها.

أشارت تقارير عديدة إلى أن الخسارة بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من دور المجموعات بقطر ضد المغرب كادت أن تتسبب في شجار كبير بين نجوم الفريق.

وبعد تلك المباراة خرج يان فيرتونخين مدافع الفريق وسخر من تصريحات دي بروين قائلًا: "أظن أن فريقنا لا يهاجم بشكل جيد أيضًا، لأننا في الهجوم لدينا بعض كبار السن".