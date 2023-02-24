ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يخسر نقطتين في سباق القمة بالتعادل أمام الرائد
أهدر الاتحاد فرصة للابتعاد أكثر بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في غياب الهلال حامل اللقب بتعادله دون أهداف مع الرائد اليوم الخميس.
ولم ينجح الاتحاد، الذي نال لقبه الأول في خمسة أعوام عندما انتصر على الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي الشهر الماضي، في ترجمة العديد من الفرص التي لاحت له إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة من 18 مباراة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الثنائي النصر والشباب. وسيلعب النصر مع ضمك يوم السبت.
ويملك الهلال 32 نقطة في المركز الرابع لكنه خاض 15 مباراة حيث ينافس في دوري أبطال آسيا.
كادش يخطف نقطة للتعاون في الوقت القاتل أمام الفيحاء
وفي مباراة سابقة سجل حسن كادش هدفا بالرأس في الوقت القاتل ليفرض التعاون التعادل 1-1 على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.
وبدا الفيحاء في طريقه للفوز بعد أن تقدم بهدف بواسطة ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 31 لكن كادش أدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز الخامس بعد أن حقق التعادل عقب خسارتين متتاليتين بينما حافظ الفيحاء على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة الثالثة تواليا ليصعد للمركز العاشر برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: