ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يخسر نقطتين في سباق القمة بالتعادل أمام الرائد

ولم ينجح الاتحاد، الذي نال لقبه الأول في خمسة أعوام عندما انتصر على الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي الشهر الماضي، في ترجمة العديد من الفرص التي لاحت له إلى أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة من 18 مباراة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الثنائي النصر والشباب. وسيلعب النصر مع ضمك يوم السبت.

ويملك الهلال 32 نقطة في المركز الرابع لكنه خاض 15 مباراة حيث ينافس في دوري أبطال آسيا.