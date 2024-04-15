تحت أعين إنريكي وشقيقه.. إيثان مبابي يسجل "هاتريك" في فوز شباب سان جيرمان
تألق إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان، في مباراة جمعت فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا ضد نظيره دونكيرك، ليسجل "هاتريك" في الفوز بنتيجة (11-0)، والتي أقيمت على أحد ملاعب أكاديمية سان جيرمان، ليُعزز الفريق موقعه في صدارة بطولة الدوري.
لم يكتفِ إيثان مبابي، بالمشاركة في المباراة، بل تألق بشكل لافت وسجل "هاتريك" وصنع هدفين.
وإلى جانب إيثان، لعب سيني مايولو، الذي يُعزز صفوف الفريق الأول من وقت لآخر، دورًا مهمًا في تحقيق الفوز؛ إذ سجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.
ويُعدّ هذا الأداء مميزًا للغاية بالنسبة لإيثان؛ إذ يُقدم دليلًا قويًا على موهبته وقدراته، وذلك قبل شهرين فقط من انتهاء عقده.
ووفقا لما ذكره موقع "leparisien"، فإن إيثان تألق تحت أنظار لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، الذي تواجد في المدرجات رفقة لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي.
كما حضر هذه المباراة أيضا كيليان مبابي، نجم سان جيرمان وهدافه التاريخي لدعم شقيقه الأصغر، ووالدهما ويلفريد.
وسبق أن تواجد إيثان مبابي في قائمة مباريات الفريق الفرنسي عدة مرات هذا الموسم، لكنه شارك دقائق قليلة من على مقاعد البدلاء.
ولكن إيثان خرج من حسابات إنريكي في الأسابيع الأخيرة، وربطت تقارير صحفية هذه الخطوة بأنها رد من الإدارة الباريسية على قرار كيليان بالرحيل في نهاية الموسم.