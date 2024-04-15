تحت أعين إنريكي وشقيقه.. إيثان مبابي يسجل "هاتريك" في فوز شباب سان جيرمان

تألق إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان، في مباراة جمعت فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا ضد نظيره دونكيرك، ليسجل "هاتريك" في الفوز بنتيجة (11-0)، والتي أقيمت على أحد ملاعب أكاديمية سان جيرمان، ليُعزز الفريق موقعه في صدارة بطولة الدوري.

لم يكتفِ إيثان مبابي، بالمشاركة في المباراة، بل تألق بشكل لافت وسجل "هاتريك" وصنع هدفين.