كأس العالم
كأس العالم

مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 حتى الآن

المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر
محمود مهدي
محمود مهدي

اقتربت الملامح النهائية من جميع مباريات دور الـ16 في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم 2022، والتي تقام حاليًا في قطر.

وصعد، مساء اليوم الخميس، كل من المغرب وكرواتيا، فضلا عن اليابان وإسبانيا بعد مباريات ملحمية.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما، بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة.

كأس العالم
مباراة المغرب وكندا.. يوسف النصيري أول مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات المونديال الحالي، عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

كما قلب المنتخب الياباني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا، في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي، الخميس، ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ16 بصدارة يابانية واحتلال إسبانيا للمركز الثاني.

كما صعدت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا، وأخيرًا اليوم المغرب وكرواتيا، واليابان وإسبانيا.

المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات المونديال الحالي

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 حتى الآن:

المسار الأول:

هولندا x أمريكا

الأرجنتين x أستراليا

اليابان x كرواتيا

المسار الثاني

إنجلترا x السنغال

فرنسا x بولندا

المغرب x إسبانيا

المغرب
كأس العالم 2022
إسبانيا

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com