مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 حتى الآن

اقتربت الملامح النهائية من جميع مباريات دور الـ16 في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم 2022، والتي تقام حاليًا في قطر.

وصعد، مساء اليوم الخميس، كل من المغرب وكرواتيا، فضلا عن اليابان وإسبانيا بعد مباريات ملحمية.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما، بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة.