مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 حتى الآن
اقتربت الملامح النهائية من جميع مباريات دور الـ16 في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم 2022، والتي تقام حاليًا في قطر.
وصعد، مساء اليوم الخميس، كل من المغرب وكرواتيا، فضلا عن اليابان وإسبانيا بعد مباريات ملحمية.
وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما، بفوزه 2-1 على كندا، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة.
وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات المونديال الحالي، عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.
كما قلب المنتخب الياباني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إسبانيا، في مباراتهما ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي، الخميس، ليتأهل المنتخبان إلى دور الـ16 بصدارة يابانية واحتلال إسبانيا للمركز الثاني.
كما صعدت منتخبات هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا، وأخيرًا اليوم المغرب وكرواتيا، واليابان وإسبانيا.
وفيما يلي جدول مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022 حتى الآن:
المسار الأول:
هولندا x أمريكا
الأرجنتين x أستراليا
اليابان x كرواتيا
المسار الثاني
إنجلترا x السنغال
فرنسا x بولندا
المغرب x إسبانيا