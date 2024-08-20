أعلن نادي الفيصلي الأردني، مساء الثلاثاء، تعاقده مع المدرب السوري رأفت محمد لقيادة الفريق خلفًا للمدرب أحمد هايل الذي توصل لاتفاق لفسخ عقده بالتراضي مع إدارة النادي.

وأتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع المدرب السوري بعد رحيل هايل؛ بسبب البداية الباهتة في الدوري الأردني بالتعادل في أول جولتين.

رأفت محمد مديرًا فنيًا للفيصلي أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع المدير الفني السوري رأفت محمد؛ ليتولى... Posted by ‎النادي الفيصلي الاردني - Al Faisaly SC‎ on Tuesday, August 20, 2024

وتولى رأفت محمد صاحب الـ 47 عامًا قيادة نادي الوحدة السوري في الفترة بين 2012 إلى 2017، ثم عمل مدربًا لمنتخب سوريا للشباب قبل رحيله إلى قيادة العروبة العماني موسم 2018 – 2019.

وتولى المدرب السوري قيادة منتخب بلاده الأولمبي عام 2021، ثم قاد نادي الجيش السوري في الفترة بين 2019 إلى 2022 قاد نادي تشرين لفترة قصيرة قبل تولي تدريب نادي العهد اللبناني.

وحقق رأفت محمد 5 بطولات مع نادي الوحدة بالتتويج بلقب الدوري السوري موسم 2013 – 2014 ثم حقق كأس سوريا مرتين وكأس السوبر المحلي عام 2017، وحقق وصافة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.

وفاز رأفت محمد مع نادي العهد، وحقق لقب الدوري، وتوج بلقب كأس النخبة، وحقق وصافة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأعلن نادي الفيصلي مساء الثلاثاء تعاقده مع الثنائي عبيد السمارنة وياسين البخيت لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

البخييييييييت فيصلاوي ⚡️⚡️ أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع الكابتن ياسين البخيت ليمثل الزعيم خلال الموسم القادم. ⚪️🔵 #الفيصلي Posted by ‎النادي الفيصلي الاردني - Al Faisaly SC‎ on Tuesday, August 20, 2024