أول تعليق من نجم آرسنال حول الانضمام لمنتخب مصر

عبّر كامرون إسماعيل، مدافع أكاديمية آرسنال والمنتخب المصري للشباب، عن فخره وامتنانه لتمثيل الفراعنة، مؤكدًا أن تحقيق البطولات مع مصر ومواصلة مسيرته مع "المدفعجية" يمثلان حلمًا يسعى لتحقيقه.

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جاء ذلك في أول تصريح رسمي للاعب بعد ضمه إلى تشكيلة المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، ضمن جهود لجنة استقطاب المحترفين بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي نجحت في تعزيز صفوف الفريق بثلاثة مواهب واعدة بالخارج، هم: كريم أحمد (ليفربول الإنجليزي)، وكامرون إسماعيل (آرسنال الإنجليزي)، ورضوان حمزاوي (أوكسير الفرنسي).

إسماعيل، المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، وانضم إلى أكاديمية آرسنال في فبراير 2021، إذ تدرج في فرق تحت 15 و16 و18 عامًا، قبل أن يوقّع أول عقد احترافي له مع "المدفعجية" أخيرًا.

خلال الموسم الماضي، شارك اللاعب في 16 مباراة مع فريق تحت 18 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب حصوله على فرص مع فريق تحت 21 عامًا.

ويُتابع أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب، وجهازه الفني، تقييم المواهب الجديدة لدعم التشكيلة قبل المنافسة القارية، في حين يُعد إسماعيل أحد الأسماء الواعدة التي يُعوّل عليها للمستقبل.

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ارتداء قميص مصر شرف كبير

في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد المصري، قال إسماعيل: "ارتداء قميص منتخب مصر يجعلني أشعر بالفخر، فتمثيل بلدي حلم طالما راودني".

وأضاف: "أسعى للفوز بالبطولات مع الفراعنة، كما أطمح لتمثيل آرسنال في أكبر عدد ممكن من المباريات مستقبلًا".

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وتابع الظهير الأيسر، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا: "من دواعي سروري الدفاع عن ألوان بلدي، والمشاركة في منافسات قوية مثل كأس العالم للشباب، حيث سنواجه أفضل الفرق".