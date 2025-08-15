أول أهداف زيزو بقميص الأهلي المصري (فيديو)

أحرز أحمد مصطفى زيزو، أول أهدافه بقميص النادي الأهلي المصري، بعد انضمامه إلى الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وانضم زيزو إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك، في صفقة أحدثت جدلا كبيرًا في الأوساط الرياضية المصرية.

وكان زيزو مثار جدل كبير، طوال الأسبوع الماضي، بعد قيام جماهير الزمالك بالهتاف ضده وذلك خلال فوز الفريق 2-صفر على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي.

وبسبب تلك الهتافات أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه مصري.

أول أهداف زيزو

افتتح زيزو سجله التهديفي مع النادي الأهلي، وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر ضد فاركو بالدوري المصري الممتاز، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثانية للدوري المصري، مساء الجمعة.

وأحرز زيزو هدفه بالدقيقة 21، بعد عرضية رائعة من النجم التونسي محمد علي بن رمضان، قابلها زيزو برأسه في الشباك.

وكان هذا الهدف الثاني للأهلي في المباراة، حيث تقدم لفريق الأحمر محمد شريف برأسية أيضًا.