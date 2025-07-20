تعرف على "السلوك السري" المدهش لكريستيانو رونالدو في الفجر

كشف لاعب سابق زامل كريستيانو رونالدو عن عادة غريبة لكنها تفسر سر نجاح "الدون" المذهل، وواصفًا إياه بأنه "مجنون" بسبب التزامه الصارم بالتدريب والعمل.

وقال بليز ماتودي، زميل رونالدو السابق في يوفنتوس، إن النجم البرتغالي يمتلك "أخلاقيات عمل" لا تشبه أحدًا.

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يعمل حينما ينام الآخرون

وأوضح في حوار مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كريستيانو كان محترفًا بشكل لا يُصدق، مهووسًا بالعمل. بعد إحدى مباريات الدوري، عدنا إلى مركز التدريب في كونتيناسا عند الثانية صباحًا فقط لاسترجاع سياراتنا".

وأضاف ماتودي: "كنا منهكين، لكنه أقنع بنعطية أن يرافقه إلى صالة الألعاب لممارسة بعض تدريبات الاستشفاء.. قلت في نفسي: هذا الرجل مجنون".

وتابع: "رونالدو لا يتوقف أبدًا، وهذا هو سر نجاحه. لذلك ما زال يصنع الفارق حتى الآن رغم تقدمه في السن".

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جسد مثالي في عمر الأربعين

رونالدو الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي، وحقق معه لقب هداف الدوري في الموسمين الأخيرين من دوري المحترفين.

وفي يونيو الماضي، قاد منتخب البرتغال للفوز على إسبانيا والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية.

ورغم انتقاله إلى السعودية عام 2023، لم يكن هدفه الاعتزال السهل، بل مواصلة المنافسة وتقديم الأداء العالي.

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لا يرضى بالقليل

وأوضح ماتودي: "جسده المتناسق في هذا العمر هو نتيجة واضحة لسنوات من الالتزام والتمارين المكثفة، حتى في أوقات غير معتادة.

وخلال فترته مع يوفنتوس، فاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وتم اختياره أفضل لاعب في "السيري آ" لعامي 2019 و2020.

وسجل متوسط 34 هدفًا في الموسم خلال ثلاث سنوات قضاها في إيطاليا.

وفي يونيو الماضي، جدد عقده مع النصر لمدة عامين، في خطوة تؤكد أن مشواره لم ينتهِ بعد.