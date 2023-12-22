ثاني أغلى توقيع للنادي.. مانشستر يونايتد يحدد سعر أنتوني
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" بأن مانشستر يونايتد يقدر سعر بيع لاعبه البرازيلي أنتوني بـ 25 مليون جنيه إسترليني.
وحال بيع اللاعب بهذا السعر فسيتعرض مانشستر يونايتد لخسارة فادحة بعد التعاقد مع اللاعب مقابل 81 مليون جنيه إسترليني من أياكس في 2022.
وبحسب الصحيفة فقد أصبح أنتوني ثاني أغلى توقيع لمانشستر يونايتد في التاريخ، ووصل اللاعب البرازيلي في الصيف الذي جاء فيه كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وتيريل ملاسيا؛ إذ حاول المدرب إيريك تين هاغ وضع بصمته على الفريق.
لكن أنتوني أثبت فشله تمامًا، كما ذكرت الصحيفة، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة فقط مع مانشستر يونايتد خلال 82 مباراة.
وأضافت "ديلي إكسبريس" أن مديري مانشستر يونايتد قد يشعرون أنهم دفعوا مبالغ زائدة مقابل أنتوني؛ لافتقاره إلى الفاعلية أمام المرمى.
وكشفت الصحيفة أنه إذا لم يُثبت أنتوني أنه خيار طويل الأجل لمانشستر يونايتد فسيضطر النادي لبيعه مع تحمل خسارة فادحة.
وجاء أنتوني إلى مانشستر يونايتد بناء على طلب تين هاغ الذي عمل مع اللاعب في أياكس أمستردام.
لكن يبدو أن أنتوني قد يكون قريبًا من الخروج من أولد ترافورد.
وقال أنتوني لموقع مانشستر يونايتد، يوم الخميس: "أولا، أنا سعيد حقًّا بهذه السلسلة من المشاركة في المباريات، كنت أتدرب بشدة على هذا الأمر، وهذا نتيجة لهذا العمل في التدريب، أنا سعيد حقًّا بهذه الجولة وآمل أن أساعد الفريق وأساهم فيه بشكل أكبر".
وأضاف: "هذه الطاقة الإيجابية معدية للفريق بأكمله، أنا لا أحب الخسارة، لقد كنت دائمًا على هذا النحو وسأواصل القيام بذلك لرفع مستوى الفريق معي ونشر هذه الطاقة".