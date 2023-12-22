ثاني أغلى توقيع للنادي.. مانشستر يونايتد يحدد سعر أنتوني

لكن أنتوني أثبت فشله تمامًا، كما ذكرت الصحيفة، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة فقط مع مانشستر يونايتد خلال 82 مباراة.

وأضافت "ديلي إكسبريس" أن مديري مانشستر يونايتد قد يشعرون أنهم دفعوا مبالغ زائدة مقابل أنتوني؛ لافتقاره إلى الفاعلية أمام المرمى.

وكشفت الصحيفة أنه إذا لم يُثبت أنتوني أنه خيار طويل الأجل لمانشستر يونايتد فسيضطر النادي لبيعه مع تحمل خسارة فادحة.