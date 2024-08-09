أثار غياب محمود كهربا مهاجم الأهلي المصري عن تدريبات ومباريات فريقه، خلال الفترة المضية جدلا واسعا وردود أفعال متباينة في أوساط الجماهير الأهلاوية قبل أن تنكشف دوافع الغياب وتضع حدا للشائعات التي تدور حول العلاقة المتوترة بين اللاعب وإدارة فريق القلعة الحمراء.

وتغيب كهربا عن مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة والتي توج في أعقابها الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة 44 في تاريخه بعد تحقق الفوز 20 تواليا في المسابقة.

وبينما هاجمت جماهير الأهلي محمود كهربا بشدة بسبب غيابه عن التدريبات في وقت راجت معلومات حول مفاوضات بينه وبين إدارة نادي زد، كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي في قناة "أم بي سي" مصر (mbc مصر) أن اللاعب كان عرضة لهجوم عنيف من قبل جماهير الأهلي في وقت كان اللاعب مقيما في المستشفى وأرسل تقارير تثبت ذلك لإدارة الأهلي.

وقال عبد الهادي: "مشجعو الأهلي هاجموا محمود عبد المنعم كهربا بشكل حاد وعنيف وكنت معه عندما دخل المستشفى، هناك وضعيات نفسية صعبة يمر بها بعض اللاعبين ولكن للأسف الجمهور لا يتفهم تلك الأوضاع، وكهربا عانى من التحامل بعد أن قدم الكثير للأهلي وكان مخلصا له ولجماهيره.

وأضاف مهيب عبد الهادي: "ما لا يعرفه الكثيرون أيضا أن والدة كهربا دخلت المستشفى حزنا وتأثرا بسبب ما حصل لإبنها الذي شعر بالقهر، وكانت والدته مقيمة في العناية المركزة، هي فعلا حالة صعبة للاعب قدم الكثير ولم يبخل على الأهلي بحبة عرق."

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وكان محمود كهربا رسالة نارية بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء، حيث نشر عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة وهو يقود سيارته قائلًا: "ربنا يعطيك مثلما تتمنى لغيرك.. جملة تفرح النضيف وتخوف الناقص".

وخرج كهربا مؤخرًا من حسابات مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لأسباب تأديبية، بعدما ظهر اللاعب في تدريبات المستبعدين بحالة من عدم الجدية.

وشارك كهربا صاحب الـ 30 عامًا خلال موسم 2023 – 2024 مع الأهلي 34 مباراة، من بينها 19 لقاء فقط لعب خلالها في التشكيل الأساسي.