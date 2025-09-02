خيانة محتملة.. هل انفصل لامين يامال عن صديقته بسبب نجم ريال مدريد؟

كتب – نور الدين ميفراني

بعد إعلان علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، قام لامين يامال، نجم برشلونة، بخطوة مفاجئة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أعادت إشعال الشائعات حول احتمال انفصاله.. فقد حذف جميع الصور التي جمعته بصديقته من حسابه على إنستغرام.

ولم تمر هذه الخطوة مرور الكرام بين متابعيه، خاصة أنه، قبل أيام قليلة، فقط كان قد أكد العلاقة من خلال نشر صورة لهما أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نيكي الخامس والعشرين، حيث كانا يمسكان بأيدي بعضهما، محاطين ببالونات على شكل قلب، وكعكة مزينة، وباقة ضخمة من الورود الحمراء والوردية.

إلى جانب حذف صور الثنائي، أزال يامال أيضًا صورته الشخصية، تاركًا سيرته الذاتية فقط مكتوبًا عليها: “LY10 – God bless me”، وهو ما أثار تنبيه متابعيه ودفّعهم للتكهن حول احتمال انتهاء هذه العلاقة القصيرة والمثيرة للجدل.

تاريخ العلاقة

بدأت قصة النجم الكتالوني والمغنية الأرجنتينية في التداول بعد حفل عيد ميلاد يامال الثامن عشر، حيث كانت نيكي واحدة من الضيوف البارزين. وزادت الشائعات قوة عندما شوهدت ترتدي قميص برشلونة يحمل الرقم 27 الخاص بيامال، ولاحقًا تم رصد الثنائي في جولة بمدينة موناكو الفرنسية.

وفي البداية، قام يامال بتوثيق العلاقة بصورة رومانسية على إنستغرام، لكن تصرفه الأخير يُظهر تناقضًا واضحًا قد يشير إلى نقطة تحول محتملة في العلاقة.

أسباب القرار المفاجئ

تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن أن سبب الخطوة المفاجئة قد يكون لاعبًا شابًا من الغريم التقليدي ريال مدريد، وهو الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، المنتقل إلى ريال مدريد في الصيف الحالي، والنجم السابق لفريق ريفر بليت البالغ من العمر 18 عامًا.

مع ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي من أي من الأطراف الثلاثة، ولم تظهر أي صور توضح الأمر، وما يُشاع عن تدخل ماستانتونو في العلاقة يبقى مجرد شائعة في الوقت الحالي.

واتهمت بعض التقارير نيكي نيكول بأنها تبحث عن الشهرة وتتعلق بالنجوم في أوج عطائهم، مع وجود عدة علاقات سابقة لها، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لامين يامال هو الضحية الجديدة لهذا النمط، خاصةً من أجل نجم شاب صاعد هو مواطنها فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد.