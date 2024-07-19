تصدر ليني يورو، نجم نادي ليل الفرنسي المنتقل حديثًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة أغلى صفقات انتقالات اللاعبين في أوروبا خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

ونشرت تقارير إخبارية متخصصة في انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية بالأرقام أعلى 10 صفقات انتقال حتى الآن، والتي يقودها ليني يورو النجم الذي فاز بخدماته المان يونايتد بعد أن كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط اهتمام ريال مدريد.

وضمت قائمة اللاعبين العشر الأغلى في "ميركاتو أوروبا" الصيفي لاعبين من مانشستر يونايتد وهما ليني يورو وجوشوا زيركزي، ولاعبين أيضًا من بايرن ميونخ: البرتغالي جواو بالينيا والفرنسي مايكل أوليس.

أما في ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى، فقد كان نصيب الأسد من أغلى 10 صفقات انتقال للدوري الإنجليزي بست صفقات لكل من مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتوتنهام ونوتنغهام فورست ووست هام يونايتد.

وفي ما يلي أغلى 10 صفقات في سوق التنقلات الصيفية لأندية أوروبا:

1 ـ الفرنسي ليني يورو من ليل الفرنسي إلى مانشستر يونايتد (62 مليون يورو)

2 ـ الفرنسي مايكل أوليس من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ (53 مليون يورو).

3 ـ البرازيلي دوغلاس لويز من أستون فيلا إلى يوفنتوس (51 مليون يورو)

4 ـ البرتغالي جواو بالينيا من فولهام إلى بايرن ميونخ (51 مليون يورو)

5 ـ البرازيلي إندريك من بالميراس إلى ريال مدريد (47.5 مليون يورو)

6 ـ الإنجليزي ماكس كيلمان من وولفرهامبتون إلى وست هام (47.5 مليون يورو)

7 ـ الهولندي يان ماتيسان من تشيلسي إلى أستون فيلا (41 مليون يورو)

8 ـ الهولندي جوشوا زيركزي من بولونيا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد (42 مليون يورو)

9 ـ الإنجليزي أرشي غراي من ليدز إلى توتنهام (41.3 مليون يورو)

10 ـ الإنجليزي إليوت أندرسون من نيوكاستل إلى نوتنغهام فورست (41,2 مليون يورو)