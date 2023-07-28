شيكابالا: سأكشف ما تحمله لاعبو الزمالك.. ولكن بعد البطولة العربية
يرى محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الزمالك أن فوز فريقه بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم سيرد على المشككين، عقب موسم صعب، بعد أن بدأ مشواره في السعودية بانتصار كبير 4-صفر على الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم الجمعة.
وفقد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز لصالح الأهلي في الموسم المنصرم، بعد الحصول عليه مرتين متتاليتين، وحل ثالثا في جدول الترتيب.
وقال شيكابالا (37 عاما) لشركة الرياضة السعودية (ssc) بعد اللقاء: "البداية مهمة في البطولات المجمعة. كنا في قمة تركيزنا لأن البداية تعطينا دفعة".
وأضاف: "الفوز بالبطولة سيكون شيئا رائعا نرد به على من شكك بنا وستكون بداية للموسم الجديد".
وواصل: "الزمالك يريد الفوز في كل بطولة يشارك فيها. ظروف الموسم الماضي كانت غير طبيعية لكننا ننتظر انتهاء هذه البطولة، ويجب أن تفهم الناس أشياء عديدة".
وتابع: "اللاعبون والجهاز الفني تحملوا العديد من الأمور سأتحدث عنها لاحقا".
وصنع شيكابالا الهدف الثاني لأحمد مصطفى "زيزو" قرب نهاية الشوط الأول، ليسهل من مهمة الزمالك أمام منافسه التونسي.
ويواجه الزمالك الشباب السعودي يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، قبل اللعب أمام النصر وصيف بطل السعودية يوم الخميس.
وعن مواجهتي الشباب والنصر، قال شيكابالا: "فريقان كبيران بتدعيمات ضخمة ونجوم كبار، لكن الزمالك مرشح دائما بفضل جماهيرنا الموجودة في كل مكان حتى القادمين من القاهرة.
واستطرد: "نتمنى أن نستمتع بمباراتين رائعتين على المستوى الفني وتستمتع بهما الجماهير".
واختتم شيكابالا تصريحاته قائلا: "هناك علاقة خاصة بيني وبين جماهير الزمالك دائما. أقول لهم وجودكم في المدرجات يجعلنا نلعب بشكل أفضل".
وسجل الزمالك هدفين في كل شوط ليفوز 4-صفر على الاتحاد المنستيري التونسي في بداية قوية لمشواره بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية، اليوم الجمعة.
وتصدر الزمالك المجموعة الثالثة مؤقتا بانتظار مواجهة النصر السعودي مع منافسه المحلي الشباب، في وقت لاحق اليوم.