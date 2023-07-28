شيكابالا: سأكشف ما تحمله لاعبو الزمالك.. ولكن بعد البطولة العربية

وفقد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز لصالح الأهلي في الموسم المنصرم، بعد الحصول عليه مرتين متتاليتين، وحل ثالثا في جدول الترتيب.

وقال شيكابالا (37 عاما) لشركة الرياضة السعودية (ssc) بعد اللقاء: "البداية مهمة في البطولات المجمعة. كنا في قمة تركيزنا لأن البداية تعطينا دفعة".

وأضاف: "الفوز بالبطولة سيكون شيئا رائعا نرد به على من شكك بنا وستكون بداية للموسم الجديد".

وواصل: "الزمالك يريد الفوز في كل بطولة يشارك فيها. ظروف الموسم الماضي كانت غير طبيعية لكننا ننتظر انتهاء هذه البطولة، ويجب أن تفهم الناس أشياء عديدة".

وتابع: "اللاعبون والجهاز الفني تحملوا العديد من الأمور سأتحدث عنها لاحقا".