مدرب إيطاليا يطالب لاعبيه بـ"مزيد من التحسن" خلال بطولة أوروبا
أثنى لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا على الروح القتالية التي أبداها لاعبوه في التعادل 1-1 مع كرواتيا بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الاثنين ليحجزوا مقعدا في دور الستة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لكنه قال إن هناك مجالا للتحسن.
وسجل البديل ماتيا زاكايني هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتضرب إيطاليا حاملة اللقب موعدا مع سويسرا في دور الستة عشر في برلين السبت المقبل لكن بدا أن المدرب شعر بالاستياء من بعض الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء.
وقال: "تأهلنا عن جدارة الليلة بالنظر لما قدمناه. لقد كنا هادئين بعض الشيء في بعض الأحيان خلال المباراة، ولم نلعب بالضرورة أفضل كرة قدم لدينا".
وأضاف: "لكن التأهل عن هذه المجموعة كان صعبا جدا. إسبانيا رائعة وكرواتيا ممتازة. عندما يكون المستوى أقل من الحد الأدنى كما كنا في الشوط الأول، فهذا لأننا نشعر بضغط أهمية المباراة".
وتابع: "وإلا فليس من الممكن تقديم هذا المستوى الهزيل. لكن حتى الآن كل ما قام به اللاعبون (في البطولة) يتحسن في وجهة نظري".
وألمح إلى أن اللاعبين بحاجة لتحسين مستواهم البدني قبل أدوار خروج المغلوب.
وقال: "عندما يكون هناك التحام، لا نفوز (بالكرة) في أي منها. ليست مسألة فنية، يتعلق الأمر بالخبرة والدخول في هذه التحديات البدنية وأن تكون عازما على القيام بالعمل الصعب. نحتاج لرفع المستوى في هذا الصدد".