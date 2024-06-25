مدرب إيطاليا يطالب لاعبيه بـ"مزيد من التحسن" خلال بطولة أوروبا

وسجل البديل ماتيا زاكايني هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتضرب إيطاليا حاملة اللقب موعدا مع سويسرا في دور الستة عشر في برلين السبت المقبل لكن بدا أن المدرب شعر بالاستياء من بعض الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء.

وقال: "تأهلنا عن جدارة الليلة بالنظر لما قدمناه. لقد كنا هادئين بعض الشيء في بعض الأحيان خلال المباراة، ولم نلعب بالضرورة أفضل كرة قدم لدينا".

وأضاف: "لكن التأهل عن هذه المجموعة كان صعبا جدا. إسبانيا رائعة وكرواتيا ممتازة. عندما يكون المستوى أقل من الحد الأدنى كما كنا في الشوط الأول، فهذا لأننا نشعر بضغط أهمية المباراة".