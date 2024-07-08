أعلن آدم بيرس، مدير عام عرض "راو" لمصارعة المحترفين "WWE" إيقاف درو ماكنتاير إلى أجل غير مسمى، بسبب تصرفاته العنيفة في عرض "موني إن ذا بنك 2024"، فجر يوم الأحد.

وشهد العرض تقلبات عنيفة لدرو ماكنتاير، حيث فاز بالحقيبة في المواجهة الافتتاحية للعرض، ولكنه خسرها لاحقًا بسبب هجوم مفاجئ من المصارع "سي إم بانك" أثناء صرف ماكنتاير الحقيبة على داميان بريست في محاولة للفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل.

وفي رد فعل غاضبة من ماكنتاير، طلب الأخير مواجهة بانك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب العرض، وقال ماكنتاير: "بانك، أعلم أنك هنا في المبنى، أريدك أن تبقى هنا وتواجهني الآن"، وأثناء محاولات الحكام تهدئته، قام ماكنتاير بضرب المدير العام لعرض "الراو"، آدم بيرس.

تسبب ذلك في تدخل المعلق ويد باريت الذي حذر ماكنتاير من أنه سيخسر فرصته في مواجهة بانك إذا استمر في تصرفاته العنيفة.

وجاء هجوم بانك في "موني إن ذا بانك" بعد أسبوعين من تعرضه للضرب على يد ماكنتاير في كمين خلف الكواليس في عرض "سماكداون"، الذي أقيم في شيكاغو في 21 يونيو.

وشهد العرض الأخير 5 نزالات مثيرة، أبرزها المباراة الرئيسية على الحقيبة في منافسات الرجال والسيدات، بجانب خسارة الأمريكي كودي رودز النزال الأخير في "موني إن ذا بنك 2024".

في المباراة الأولى، حقق درو ماكنتاير فوزا على كل من جاي أوسو، وإل أي نايت، وتشاد جيبل، وكارميلو هايز، وأندرادي، ليقتنص حقيبة الأموال للرجال.

وفي النزال الثاني تغلب سامي زين على برون بريكر، ليواصل احتفاظه بلقب القارات.

وفي المباراة الثالثة، احتفظ داميان بريست بلقب بطل العالم للوزن الثقيل، بعد انتصاره على سيث رولينز، الذي لن يتمكن من المنافسة عليه مرة أخرى طالما ظل اللقب في قبضة بريست.

وفي المباراة الرابعة، فازت تيفاني ستراتون بحقيبة الأموال للسيدات بعد فوزها على إيو سكاي وتشيلسي غرين، ولا يرى فالكيريا، وناعومي، وزوي ستارك.

وفي النزال الخامس والأخير، نجح سولو سيكوا في تثبيت البطل كودي رودز، ليجلب الانتصار لفريق "بلود لاين الجديد، المكون أيضا من تاما تونغا وجاكوب فاتو، ضد راندي أورتن، وكيفن أوينز، ورودز.