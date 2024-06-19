سباح فرنسي يتعرض لإصابة في الكتف أثناء احتفاله بالتأهل لأولمبياد باريس

‬تأهل السباح الواعد رافاييل فينتي-ديمرز لأولمبياد باريس بعد حصوله على المركز الثاني في نهائي سباق 100 متر حرة في التصفيات الأولمبية الفرنسية، أمس الثلاثاء، لكنه أصيب في كتفه أثناء الاحتفال بهذا الإنجاز.

وسجل فينتي-ديمرز، الذي حصل أيضًا على مكان في الفريق الفرنسي للتتابع أربعة في 100 متر بعدما احتل المركز الثاني خلف ماكسيم غروسيه، أفضل زمن شخصي قدره 48.14 ثانية ليتفوق على الزمن اللازم للتأهل للأولمبياد وهو 48.34 ثانية.

وبعد السباق مباشرة، احتفل السباح الواعد (17 عامًا) بحماسة قبل أن يمسك كتفه اليسرى من الألم.