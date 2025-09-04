منع ملاكمات فرنسيات من المشاركة في بطولة العالم بسبب اختبار تحديد الجنس

تم حرمان ملاكمات فرنسيات من المشاركة في النسخة الافتتاحية لبطولة العالم المقرر إقامتها في ليفربول بعد فشلهن في الالتزام بالموعد النهائي لاختبار تحديد الجنس، وهو إجراء قال عنه الاتحاد الفرنسي للرياضة إنه يتعارض مع القانون الفرنسي.

وأصدر الاتحاد العالمي للملاكمة قائمة المشاركات في نزالات الجولات الأولى من المنافسات، اليوم الخميس، دون أن تتضمن أي ملاكمة فرنسية.

وقال الاتحاد الفرنسي للملاكمة، إنه أبلغ في 21 يوليو بضرورة أن تقدم جميع الملاكمات نتائج "اختبار الأنوثة" خلال التسجيل في البطولة التي بدأت اليوم.

وأوضح الاتحاد أن القانون الفرنسي يمنعه من إجراء تلك الاختبارات داخل البلاد أو خارجها دون وصفة طبية، ما دفعه إلى اللجوء إلى مختبر في ليدز بناء على توصية من الاتحاد العالمي للملاكمة، ورغم تلقيه التأكيدات بأن النتائج ستصدر خلال 24 ساعة، فإن تسليمها تأخر.

وقال الاتحاد الفرنسي للملاكمة في بيان: "نتيجة لذلك، تم استبعاد ملاكماتنا وكذلك ملاكمات أخريات من الوفود الأجنبية اللاتي وجدن أنفسهن عالقات أيضًا".

وأضاف: "إنه ظلم كبير، ملاكماتنا يعاقبن على فشل في الإجراءات وسياسة تم إبلاغنا بها بشكل متأخر للغاية".

وألزم الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على الرياضة في أولمبياد 2028، الرياضيات فوق سن 18 عامًا بالخضوع لاختبار لتحديد الجنس للتأكد من أهليتهن للمشاركة في مايو الماضي، وأكد رئيسه بوريس فان دير فورست، أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة جاءت لضمان منافسات آمنة وعادلة.

من ناحيته، قال متحدث باسم الاتحاد الفرنسي للملاكمة، اليوم الخميس، إنهم لم يتلقوا بعد نتائج الاختبارات من المختبر، الذي لم يذكر اسمه، مشيرًا إلى أن الاتحاد يبحث إمكانية الاستئناف.

وقالت الملاكمة الفرنسية مايليس ريشول عبر "إنستغرام"، إن عامًا كاملًا من العمل ضاع هباء بسبب سوء الإدارة. مضيفة: "من الصعب للغاية تحمل ذلك، نشعر بالإحباط والغضب وخيبة الأمل العميقة".

وأثار هذا الجدل مجددًا حول قضية التحقق من النوع في الرياضة.

واستأنفت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات في أولمبياد باريس العام الماضي، أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من المشاركة في البطولات المستقبلية ما لم تخضع لاختبارات تحديد الجنس، ورفضت المحكمة طلبها بتعليق القرار إلى حين البت في قضيتها.

واستبعد الاتحاد الدولي للملاكمة إيمان من بطولة العالم لعام 2023 بعد خضوعها لاختبارات الكروموسومات الجنسية، ومع ذلك، تمكنت من المنافسة في باريس بعدما جردت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من صلاحياته، ونظمت بنفسها منافسات الملاكمة بشكل مستقل.

وأقر فان دير فورست لاحقًا بخطئه عندما ذكر اسم إيمان علنًا عند الإعلان عن الاختبار الإلزامي، مؤكدًا بأنه كان ينبغي احترام خصوصيتها.

وقررت إيمان عدم المشاركة في بطولة في هولندا خلال يونيو الماضي، وسط الجدل المثار حول هذه السياسة.