Ssc والرياضية.. تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية في المغرب

ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحه الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.

ولا تعد مواجهة "أوكلاند سيتي" غريبة على الفريق إذ كانت بوابته للحصول على الميدالية البرونزية، العام 2006، بعدما تفوق عليه 2-صفر أولى مبارياته في البطولة وقتها قبل الخسارة من إنترناسيونال البرازيلي ثم الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

ونجح الأهلي بتحقيق المركز الثالث في آخر نسختين في البطولة بقطر 2020 والإمارات 2021 ويأمل في السير على نفس النهج على الأقل في المغرب وإضافة ميدالية جديدة وهو ما أكد عليه لاعبه حسين الشحات.