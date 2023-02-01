كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

Ssc والرياضية.. تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية في المغرب

قنوات سعودية ومغربية ستبث المباريات
فريق التحرير
فريق التحرير

يخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب وهو يستهدف تحقيق ميدالية جديدة في البطولة التي يشارك فيها للمرة الثالثة على التوالي لكنها الثامنة في تاريخه.

ويستهل وصيف بطل قارة أفريقيا البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، في الدور التمهيدي، الذي يشارك فيه الأهلي للمرة الأولى إذ كان يبدأ باستمرار من الدور التالي.

الأهلي المصري يفتتح مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ولم يكن الأهلي سيشارك في البطولة بعدما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، بطل الدوري المغربي، لكن إقامة البطولة في المغرب منحه الفرصة للظهور في المسابقة في ظل عدم إمكانية مشاركة فريقين من بلد واحد إذ يتأهل في المعتاد بطل البلد صاحب الأرض.

ولا تعد مواجهة "أوكلاند سيتي" غريبة على الفريق إذ كانت بوابته للحصول على الميدالية البرونزية، العام 2006، بعدما تفوق عليه 2-صفر أولى مبارياته في البطولة وقتها قبل الخسارة من إنترناسيونال البرازيلي ثم الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.

ونجح الأهلي بتحقيق المركز الثالث في آخر نسختين في البطولة بقطر 2020 والإمارات 2021 ويأمل في السير على نفس النهج على الأقل في المغرب وإضافة ميدالية جديدة وهو ما أكد عليه لاعبه حسين الشحات.

كأس العالم للأندية
الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

1-    قناة Ssc السعودية

يثم بث قناة ssc على تردد 12418 عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 الاستقطاب: أفقي.

سيتم نقل المباراة على الباقة المشفرة، وتطبيق شاهد.

2 - المغربية 2 الأرضية

وسيتم بث المباراة عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

https://www.facebook.com/ArryadiaTVMaroc/?locale=ar_AR

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