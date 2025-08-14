أخطر ملف على طاولة نواف بن سعد في الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي في الساعات القليلة الماضية فوز الأمير نواف بن سعد رسميًا برئاسة مؤسسة النادي غير الربحية بعد تزكيته من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وترشح الأمير نواف بن سعد وحيدًا لمنصب رئاسة نادي الهلال بعد أن تراجع فهد بن نافل الرئيس السابق عن التقدم بأوراق ترشحه.

ووصل بن سعد مباشرة إلى معسكر الفريق الأزرق المقام حالياً في ألمانيا من أجل متابعة أحوال الفريق واستعداداته للموسم الجديد.

ويبقى هناك ملف هو الأخطر على طاولة نواف بن سعد في الهلال السعودي وهو ما نستعرضه في السطور القادمة:

ملف الميركاتو.. الأخطر على طاولة رئيس الهلال الجديد

يدرك بن سعد أن جمهور الهلال لن يقبل في الموسم المقبل سوى باستعادة الألقاب سواء دوري أبطال آسيا للنخبة أو دوري روشن.

واستعان الهلال بخدمات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بعد رحيله عن قيادة إنتر ميلان في خطوة مهمة من أجل إعادة بريق الزعيم.

ودعم الهلال صفوفه بصفقة الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي بجانب الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي وعلي لاجامي مدافع النصر السعودي وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

صفقة مرتقبة

رغم التعاقد مع نونيز وهيرنانديز إلا أن ميركاتو الهلال مازال بحاجة إلى بعض الصفقات وخاصة في مركز الجناح الهجومي.

وتحرك الهلال قبل المشركة في كأس العالم للأندية لإقناع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لتدعيم الخط الهجومي، كما أن أنباء أشارت إلى إمكانية رحيل البرازيلي مالكوم.

الهلال بعد التعاقد مع نونيز وتجديد عقد سالم الدوسري سيكون بحاجة إلى جناح أيمن مميز وموهوب وأكثر فاعلية من مالكوم يستطيع صناعة الفارق.

مركز لودي الجديد

حاول إنزاغي توظيف اللاعب البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر في مركز المدافع، خاصة في ظل رغبته في اللعب بطريقة الثلاثة مدافعين.

مركز لودي الجديد قد يغني الهلال عن ضم مدافع جديد بعد التعاقد مع علي لاجامي لاعب النصر عقب نهاية عقده.

بديل نيفيز

الهلال مازال بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط جديد لتدعيم صفوفه رغم اعتماد المدير الفني إنزاغي على اللاعب البرتغالي روبن نيفيز بصفة أساسية.

توظيف نيفيز في بعض الأوقات كقلب دفاع بجانب كثرة ارتباطات الهلال تدفع الفريق للبحث عن لاعب وسط مميز وتلبية طلب إنزاغي بضم اللاعب البرازيلي أندرسون نجم أتالانتا.