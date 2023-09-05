رسميا.. الشباب السعودي يتعاقد مع البلجيكي كاراسكو
أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، تعاقده مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد.
وقال الشباب: "مهما كثرت الأقاويل كاراسكو أصبح أسدا".
وبحسب الشباب، فإن عقد كاراسكو مع الفريق يمتد لـ3 مواسم.
وكان عقد كاراسكو (30 عاما) يمتد مع أتلتيكو مدريد حتى 2024.
وجمع الشباب نقطتين فقط بعد مرور خمس جولات من الدوري السعودي.
وانتقل كاراسكو لأتلتيكو مدريد أول مرة في 2015 من موناكو مقابل 15 مليون يورو.
وغادر اللاعب البلجيكي إلى الدوري الصيني في 2018 قبل أن يعود لأتلتيكو مدريد بنظام الإعارة، في يناير 2020، ثم بنظام دائم في سبتمبر 2020.
وخاض كاراسكو 266 مباراة مع أتلتيكو مدريد سجل فيها 47 هدفًا، وصنع 45.
ومن قبل، سجل 20 هدفًا، وصنع 24 في 105 مباريات مع موناكو.
وينتهي السوق الصيفي في الدوري السعودي، يوم الخميس المقبل، في حين انتهى السوق الصيفي في إسبانيا يوم 1 سبتمبر.