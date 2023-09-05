رسميا.. الشباب السعودي يتعاقد مع البلجيكي كاراسكو

أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، تعاقده مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد.

وقال الشباب: "مهما كثرت الأقاويل كاراسكو أصبح أسدا".

وبحسب الشباب، فإن عقد كاراسكو مع الفريق يمتد لـ3 مواسم.

وكان عقد كاراسكو (30 عاما) يمتد مع أتلتيكو مدريد حتى 2024.