هز شباك ريال مدريد.. خطوة جادة من الهلال لحسم صفقة محترف جديد

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي خطوة جادة لحسم صفقة لاعب أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة.

ويضم الهلال بين صفوفه حاليًا 10 لاعبين أجانب هم حارس المرمى المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي والرباعي البرازيلي نيمار ورينان لودي وماركوس ليوناردو ومالكوم.

وتضم قائمة الهلال أيضًا الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وروبن نيفيز والثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش.

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وكشف نادي لاس بالماس الإسباني عن دخول الهلال في مفاوضات لضم لاعبه ألبرتو موليرو.

وقال لويس هيليغيرا، المدير الرياضي بنادي لاس بالماس، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية إن الهلال جدد التفاوض لضم اللاعب بعدما أبدى اهتمامه في الانتقالات الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وأضاف هيليغيرا " القيمة المالية التي سيطلبها لاس بالماس لبيع اللاعب قد تكون أعلى من المطالب السابقة في الانتقالات الصيفية، والأمور ستتضح بشكل أكبر مع اقتراب شهر يناير المقبل".

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ويبلغ موليرو 21 عامًا، وخاض 10 مباريات بالدوري الإسباني مع لاس بالماس في مركزي الوسط المهاجم والجناح الهجومي وسجل 4 أهداف مع فريقه.

وسجل موليرو هدفًا لفريقه في لقاء ريال مدريد يوم 29 أغسطس الماضي بالدوري الإسباني الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

ويرتبط اللاعب بعقد مع لاس بالماس حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو.

ولعب موليرو في صفوف منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا كما لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب تحت 19 عامًا.