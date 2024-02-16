دوري أبطال أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الأهلي يلاقي شباب بلوزداد، وإنتر ميلان يواجه ساليرنيتانا.
تتجه أنظار الجماهير لمباريات، اليوم الجمعة، حيث تلعب مباريات في الدوري الإيطالي والسعودي ودوري أبطال أفريقيا.
ويحل الأهلي المصري، البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري، في حين يستضيف إنتر ميلان منافسه ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
دوري أبطال أفريقيا:
شباب بلوزداد VS الأهلي، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS 4 HD.
الدوري الإيطالي:
إنتر ميلان VS ساليرنيتانا، الساعة 23:00، على قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي:
ضمك VS الشباب، الساعة 17:00، على قناة SSC HD.
الوحدة VS الطائي، الساعة 20:00، على قناة SSC HD.
الأخدود VS الأهلي، الساعة 20:00، على قناة SSC HD.