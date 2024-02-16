دوري أبطال أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أفريقيا:

شباب بلوزداد VS الأهلي، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS 4 HD.

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان VS ساليرنيتانا، الساعة 23:00، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري السعودي:

ضمك VS الشباب، الساعة 17:00، على قناة SSC HD.

الوحدة VS الطائي، الساعة 20:00، على قناة SSC HD.

الأخدود VS الأهلي، الساعة 20:00، على قناة SSC HD.