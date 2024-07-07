كولومبيا تسحق بنما وتصعد إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

اقتنص منتخب كولومبيا فوزًا عريضًا على حساب بنما بنتيجة 5-0 ، فجر الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل المنتخب الكولومبي بهذا الانتصار إلى نصف نهائي البطولة القارية ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء منتخبي البرازيل وأوروغواي الذي يقام في وقت لاحق.

وتحددت المواجهة الأولى في نصف النهائي بين منتخبي الأرجنتين وكندا بعد صعودهما من دور الثمانية.

قدم منتخب كولومبيا عرضًا مميزًا ، وبادر بالتسجيل في الدقيقة 8 عن طريق لاعبه جون كوردوبا من ضربة رأس سكنت شباك بنما.

وأضاف القائد جيمس رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 15 من ضربة جزاء قبل أن يحرز لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي هدفًا عالميًا بتسديدة رائعة مستغلًا تقدم حارس المرمى في الدقيقة 41.

وأحرز ريتشارد ريوس الهدف الرابع لصالح منتخب كولومبيا في الدقيقة 70 قبل أن يختتم ميغيل بورخا الأهداف الخمسة في الدقيقة 90+4.

وحقق منتخب كولومبيا ثاني أكبر انتصار في النسخة الحالية بعد فوز منتخب أوروغواي ضد بوليفيا بنفس النتيجة.