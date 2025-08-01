بن غفير: يجب أن نعود إلى ديارنا في غوش قطيف وجميع أنحاء غزة

logo
رياضة

سمكة قرش تهاجم مذيعة رياضية شهيرة

سمكة قرش تهاجم مذيعة رياضية شهيرة
الإعلامية إليونورا بويالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 2:21 م

تعرضت الإعلامية إليونورا بوي، زوجة لاعب كرة السلة الإيطالي دانيلو غاليناري، الحامل، لعضة يُعتقد أنها لسمكة قرش أثناء سباحتها في أحد شواطئ بورتوريكو، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

 

071b8aa6-3c52-4d4e-8485-36adf91fd76e

 

 

  

أخبار ذات علاقة

حضرت المقابلة بملابس قصيرة.. أردا توران يرفض النظر لمذيعة فاتنة (فيديو)

حضرت المقابلة بملابس قصيرة.. أردا توران يرفض النظر لمذيعة فاتنة (فيديو)

 

وأفادت إدارة الموارد الطبيعية والبيئية في بورتوريكو (DRNA) أن الحادثة وقعت في منتجع كارولينا السياحي، حيث أصيبت إليونورا بوي بجرح مفتوح في ساقها. 

ونُقلت على إثره إلى المركز الطبي في ريو بيدراس لتلقي العلاج، فيما أكدت الشرطة أن حالتها مستقرة ولا تشكل خطرًا على حياتها.

وذكر روبين موينو، مفوض شرطة بلدية كارولينا، أن الضحية هي زوجة غاليناري، مشيرًا إلى أنها حامل، ولكنه رفض ذكر اسمها.

 

81528ce4-1927-4b12-bdcf-076990cb85d6

 

 

أخبار ذات علاقة

مذيعة مونديال الأندية المثيرة للجدل تتحدى الانتقادات بتصريحات نارية

مذيعة مونديال الأندية المثيرة للجدل تتحدى الانتقادات بتصريحات نارية

 

تحقيقات أولية تشير إلى عضة قرش

قامت نيلدا خيمينيز، عالمة الأحياء في DRNA، بفحص صور الجرح التي قدمتها الشرطة، وأشارت في بيان إلى أن "خصائص العضة قد تتطابق مع عضة سمكة قرش"، لكنها أوضحت أن الفريق لم يفحص الجرح شخصيًّا بعد.

وأضافت خيمينيز: "للتأكد من مصدر العضة، نحتاج إلى تحليل عينات من الجرح إذا توفرت، وهو ما طلبناه من الطاقم الطبي".

وفي الوقت الحالي، لم تصدر السلطات أي تحذيرات رسمية للسباحين، لكن فرق الإنقاذ البحري وشرطة البلدية تبقى في حالة تأهب. 

 

7f9011ad-1c22-406d-8795-33e0a5aa1a30

 

 

أخبار ذات علاقة

بسبب ملابسها المثيرة.. مذيعة شهيرة تتهم القنوات الرياضية بإقصائها (صور)

بسبب ملابسها المثيرة.. مذيعة شهيرة تتهم القنوات الرياضية بإقصائها (صور)

 

ولا يزال التحليل النهائي لسبب الإصابة قيد الانتظار حتى يتم جمع الأدلة المادية.

لا توجد أي خطورة على حياة المرأة البالغة من العمر 39 عامًا، والتي تنتظر بفارغ الصبر ولادة طفلها.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC