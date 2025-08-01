سمكة قرش تهاجم مذيعة رياضية شهيرة

تعرضت الإعلامية إليونورا بوي، زوجة لاعب كرة السلة الإيطالي دانيلو غاليناري، الحامل، لعضة يُعتقد أنها لسمكة قرش أثناء سباحتها في أحد شواطئ بورتوريكو، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

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وأفادت إدارة الموارد الطبيعية والبيئية في بورتوريكو (DRNA) أن الحادثة وقعت في منتجع كارولينا السياحي، حيث أصيبت إليونورا بوي بجرح مفتوح في ساقها.

ونُقلت على إثره إلى المركز الطبي في ريو بيدراس لتلقي العلاج، فيما أكدت الشرطة أن حالتها مستقرة ولا تشكل خطرًا على حياتها.

وذكر روبين موينو، مفوض شرطة بلدية كارولينا، أن الضحية هي زوجة غاليناري، مشيرًا إلى أنها حامل، ولكنه رفض ذكر اسمها.

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تحقيقات أولية تشير إلى عضة قرش

قامت نيلدا خيمينيز، عالمة الأحياء في DRNA، بفحص صور الجرح التي قدمتها الشرطة، وأشارت في بيان إلى أن "خصائص العضة قد تتطابق مع عضة سمكة قرش"، لكنها أوضحت أن الفريق لم يفحص الجرح شخصيًّا بعد.

وأضافت خيمينيز: "للتأكد من مصدر العضة، نحتاج إلى تحليل عينات من الجرح إذا توفرت، وهو ما طلبناه من الطاقم الطبي".

وفي الوقت الحالي، لم تصدر السلطات أي تحذيرات رسمية للسباحين، لكن فرق الإنقاذ البحري وشرطة البلدية تبقى في حالة تأهب.

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ولا يزال التحليل النهائي لسبب الإصابة قيد الانتظار حتى يتم جمع الأدلة المادية.

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