مدرب فرنسا يكشف آخر تطورات إصابة مبابي

كشف ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عن آخر تطورات الإصابة القوية التي تعرض لها كيليان مبابي، مؤكدا أن اللاعب سيحتاج إلى عملية جراحية لعلاج أنفه المكسور.

وساهم مبابي في فوز فرنسا بأولى مبارياتها في دور المجموعات من عرضية قام مدافع النمسا، ماكسيماليان فوبر، بوضعها بالخطأ في شباك منتخب بلده.

ولكن خرج مبابي من المباراة قبل نهايتها بإصابة قوية بكسر في الأنف ونزيف كثيف من الدماء، وهناك شكوك قوية بشأن مشاركته في بقية البطولة، أو إمكانية وضع قناع على الوجه.