تقرير: ريال مدريد في الصورة.. رونالدو يرغب في مغادرة النصر

كشف تقرير لصحيفة "إل ناسيونال" أن كريستيانو رونالدو يريد مغادرة نادي النصر بعد أشهر فقط من انتقاله للنادي السعودي من مانشستر يونايتد.

كان كريستيانو رونالدو قد وافق بشكل ودي على إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بعد مقابلته الشهيرة مع الإعلامي بيرس مورغان التي هاجم خلالها مدربه تين هاغ وإدارة النادي وبعض زملائه.

ووقع النجم البالغ من العمر 38 عامًا على عقد بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2025 مع النصر السعودي.

وحسب إل ناسيونال يبدو أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لرونالدو لكن ليس كلاعب، حيث ينوي تعيينه سفيرا للنادي.

ويقول التقرير إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرى أن رونالدو لن يرفض العودة للارتباط بريال مدريد بوظيفة إدارية حيث يقتنع رئيس النادي الإسباني أن دوره كلاعب انتهى في سانتياغو برنابيو.

رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد حيث سجل 451 هدفًا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها في البرنابيو.

وفاز رونالدو بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، ولقبي دوري إسباني، وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين.

ولم يظهر كريستيانو رونالدو أي رغبة في مغادرة النصر منذ انضمامه للنادي في الشتاء الماضي، كما يبدو أن عائلته أكثر انسجاما مع الحياة في السعودية.

وظهرت جورجينا رودريغز صديقة رونالدو مرات عديدة في الملاعب السعودية وفي مناطق التسوق بالعاصمة السعودية الرياض، كما يلعب كريستيانو جونيور نجل رونالدو الأكبر في أكاديمية مهد.