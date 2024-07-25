فرض خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عقوبة مالية على اللاعبين الذين تجاوزوا الوقت المحدد لهم لحضور حفل زفاف زميلهم مروان عطية، لاعب الفريق.

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور حفل زفاف مروان عطية، لاعب الأهلي، الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء، في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات نجوم الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه كان هناك حد أقصى للوقت المتاح لهم في حفل الزفاف وهو الـ 12 بعد منتصف الليل، وذلك بناءً على طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي".

وأضاف المصدر: "خالد عبدالفتاح وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم (كهربا) ومحمد مجدي (أفشة) وأحمد عبدالقادر لم يلتزموا بتعليمات خالد بيبو، وظلوا في الحفل لوقت متأخر".

وتابع: "هناك غرامة تم تحديدها بقيمىة 50 ألف جنيه مصري تم تحذير اللاعبين بفرضها عليهم منذ صباح يوم الأربعاء، وقبل ذهابهم إلى حفل زفاف زميلهم".

وأتم المصدر: "بالتالي بيبو سيخصم من جميع اللاعبين الذين لم يلتزموا بالتعليمات".

وشارك مروان عطية في مباراة الأهلي وبيراميدز الماضية، وظهر بشكل جيد ليحصل على راحة من التدريبات لإتمام حفل زفافه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الجمعة، على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المحلي.