بلان يكشف موقف بنزيما من مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

كشف لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، عن موقف كريم بنزيما، نجم الفريق، من المشاركة في مواجهة النصر المقبلة في كلاسيكو دوري روشن للمحترفين.

وكان الاتحاد تأهل للدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الوحدة 1-0، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في دور الـ32، في مواجهة شهدت الدفع بلاعبين بدلاء واستمرار غياب بنزيما عن مباريات "العميد"؛ إذ عاد مؤخرا من الإصابة.

وأصيب بنزيما في العضلة الخلفية في التدريبات قبل مواجهة الفتح في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي، لكنه ظهر مؤخرا في النادي بلياقة بدنية رائعة مؤكدا استعداده للعودة للملاعب.

ويلتقي العميد مع ضيفه النصر الجمعة المقبل، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الأول برصيد 9 نقاط، متفوقاً على الاتحاد بفارق الأهداف، بعد فوز كل فريق في أول 3 جولات.

وقال بلان عقب مباراة الأمس: "نتمنى أن يكون بنزيما جاهزاً في مباراة النصر ولديه الرغبة للمشاركة ولدينا الرغبة في ذلك".

وأضاف: "دائما من المهم بالنسبة لي النظر للجدول بشكل كامل، نحن نلعب في 3 بطولات، ومن الطبيعي أن نلعب مباراة كل 3 أيام، ومهمتي إدارة المجموعة بشكل صحيح".

وتابع: "في شهر ديسمبر ويناير المقبلين سيكون لدينا ضغط وفترة توقف، وبعد ذلك سنعود للضغط، مهمتي إعطاء الثقة للاعبين كافة".

وشدد: "كما شاهدتم، فهذا الفريق جديد، ولدينا عدد من المباريات في وقت قصير، وكان يجب علينا التغيير، نحن مجبرون على المداورة، ولم نملك الوقت الطويل للعمل".