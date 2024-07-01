مبابي وإندريك يظهران للمرة الأولى بقميص ريال مدريد (صور)

وضع نادي ريال مدريد رسميًّا الصور الأولى لأبرز تعاقداته في الميركاتو الحالي، كيليان مبابي وإندريك فيليبي.

ونشر النادي صورًا عبر موقعه الرسمي تظهر الثنائي مبابي وإندريك، بعد نهاية عقودهما رسميًّا مع نادييهما السابقين باريس سان جيرمان وبالميراس، على الترتيب.

ولم يكشف النادي الإسباني عن الأرقام الرسمية للاعبين، حتى الآن، في انتظار تقديمها رسميًّا أمام الجماهير.

وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن المنتظر أن يتم تقديمه مع الفريق عقب انتهاء منافسات يورو 2024.