مبابي وإندريك يظهران للمرة الأولى بقميص ريال مدريد (صور)
وضع نادي ريال مدريد رسميًّا الصور الأولى لأبرز تعاقداته في الميركاتو الحالي، كيليان مبابي وإندريك فيليبي.
ونشر النادي صورًا عبر موقعه الرسمي تظهر الثنائي مبابي وإندريك، بعد نهاية عقودهما رسميًّا مع نادييهما السابقين باريس سان جيرمان وبالميراس، على الترتيب.
ولم يكشف النادي الإسباني عن الأرقام الرسمية للاعبين، حتى الآن، في انتظار تقديمها رسميًّا أمام الجماهير.
وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن المنتظر أن يتم تقديمه مع الفريق عقب انتهاء منافسات يورو 2024.
فيما سيلعب إندريك مع الفريق الأول لريال مدريد اعتبارًا من يوليو الحالي، وفقًا لِما تم الاتفاق عليه عند توقيعه للنادي فى ديسمبر 2022.
ويوجد مبابي حاليًّا مع منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة "يورو 2024"، حيث يستعد "الديوك" لملاقاة بلجيكا، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.
وتأهل منتخب فرنسا إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد أداء متذبذب في دور المجموعات من المسابقة القارية، إذ أنهى الديوك هذا الدور في بطولة كأس الأمم الأوروبية وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلفًا لمنتخب النمسا المتصدر.
فيما يشارك إندريك مع منتخب البرازيل في بطولة "كوبا أمريكا 2024" المقامة في الولايات المتحدة، إذ سيواجه "السامبا" نظيره كولومبيا، فجر الثلاثاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
واستهل منتخب البرازيل مسيرته في المجموعة بتعادل مخيب دون أهداف مع كوستاريكا، قبل أن يكشر عن أنيابه في الجولة الثانية، التي شهدت فوزه الكبير 4 / 1 على باراغواي، ليحتل المركز الثاني حاليًّا في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.
وبات يكفي المنتخب البرازيلي تجنب الخسارة فقط أمام كولومبيا لمواصلة حملته في المسابقة، التي توج بها 9 مرات، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى، التي تجرى بالمجموعة ذاتها في التوقيت ذاته بين منتخبي كوستاريكا وباراغواي.