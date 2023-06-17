تصفيات أمم أوروبا: فوز إنجلترا وفرنسا على مالطة وجبل طارق
عزز منتخب فرنسا صدارته للمجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك بعد فوزه على منتخب جبل طارق 3 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.
تقدم منتخب فرنسا عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 78 سجل أيمن مويلحي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده جبل طارق.
وهذا الفوز الثالث على التوالي لوصيفة بطلة العالم في المجموعة بعد التفوق على هولندا 4-صفر وأيرلندا 1-صفر.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب اليونان على نظيره الأيرلندي 2 - 1.
ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب جبل طارق المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.
وتحتل اليونان المركز الثاني ولديها ست نقاط، بعد فوزها 2-1 على أيرلندا اليوم، مقابل ثلاث نقاط لهولندا، ويبقى رصيد أيرلندا وجبل طارق خاويا حتى الآن.
كما اكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه المالطي 4 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.
تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هدف عكسي سجل فيرديناندو أباب في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ترينت أليكساندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 31 سجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء، قبل أن يختتم كالوم ويلسون رباعية فريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 83.
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مالطا المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز منتخب أوكرانيا على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية 3 - 2.
وحصد منتخب أوكرانيا أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الرابع (قبل الأخير) بفارق الأهداف خلف منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الثالث، فيما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني.