تصفيات أمم أوروبا: فوز إنجلترا وفرنسا على مالطة وجبل طارق

تقدم منتخب فرنسا عن طريق أوليفييه جيرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 78 سجل أيمن مويلحي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده جبل طارق.

وهذا الفوز الثالث على التوالي لوصيفة بطلة العالم في المجموعة بعد التفوق على هولندا 4-صفر وأيرلندا 1-صفر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب اليونان على نظيره الأيرلندي 2 - 1.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب جبل طارق المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتحتل اليونان المركز الثاني ولديها ست نقاط، بعد فوزها 2-1 على أيرلندا اليوم، مقابل ثلاث نقاط لهولندا، ويبقى رصيد أيرلندا وجبل طارق خاويا حتى الآن.