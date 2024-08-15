وجّه الإيرلندي مارك لورنسون، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، نقدًا غريبًا للنجم المصري محمد صلاح، قبيل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتتح ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره فريق إبسويتش تاون، الصاعد حديثًا إلى البريميرليغ، إلا أن لورنسون انتقد صلاح بشدة قبل افتتاح البطولة.

وفي حواره مع صحيفة "ميرور" البريطانية، وصف مارك لورنسون، النجم المصري محمد صلاح بـ"البائس".

وأوضح: "صلاح بائس بعض الأحيان رغم أنه يضمن تسجيل الأهداف".

وأضاف: "أعتقد أن ليفربول لو تلقى عرضاً مناسباً مقابل التنازل عن خدمات صلاح، فإنه سيوافق في الحال".

وتحدث لورنسون عن عقبات تجديد صلاح وأرنولد مع ليفربول قائلا: "لا أحد أكبر من النادي، أريد بقاءهم في الفريق، لكن علينا أن ننظر إلى كل موقف بشكل منفرد".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب المصري عقده حتى الآن، وسط تقارير تفيد برحيل النجم المصري إلى المملكة العربية السعودية.

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وخاض صلاح فترة الإعداد مع ليفربول قبل بداية الموسم الجديد بمعسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتوصل محمد صلاح إلى اتفاق مع ناديه على تمديد التعاقد الذي سينتهي نهاية المقبل، إذ وصفه لورنسون بـ"البائس" وسط حالة من عدم اليقين التي تحيط بمستقبل النجم المصري.

ورفض ليفربول رحيل محمد صلاح بداية الموسم الماضي بعد تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد السعودي للفوز بخدماته، وتردد وقتذاك أن العرض وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في افتتاحية الدوري الإنجليزي، السبت المقبل