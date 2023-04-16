نيكولو فاجيولي يبكي بعدما تسبب في خسارة يوفنتوس أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي (فيديو)

وسبق ليوفنتوس أن سقط الأسبوع الماضي خارج أرضه ضد لاتسيو 2-1، قبل أن يتعرض الأحد للهزيمة السابعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 61.

ورغم حسم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم لتسجيله مكاسب مالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين، حقق يوفنتوس نتائج جيدة مكّنته من المنافسة على آخر مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراتين أخريين، تعادل ليتشي السادس عشر مع سمبدوريا المتذيل وتورينو الثاني عشر مع ساليرنيتانا الخامس عشر بالنتيجة نفسها 1-1.

وستكون الفرصة سانحة لروما لاحقًا للانفراد بالمركز الثالث عندما يستقبل أودينيزي.