نيكولو فاجيولي يبكي بعدما تسبب في خسارة يوفنتوس أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي (فيديو)
أجهش نيكولو فاجيولي لاعب نادي يوفنتوس بالبكاء، خلال مباراة فريقه أمام ساسوولو بالدوري الإيطالي، بعدما تسبب في هدف سكن شباك ناديه وتسبب في خسارة "السيدة العجوز".
وسقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الايطالي لكرة القدم بخسارته الأحد ضد مضيفه ساسوولو 0-1، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.
وفي الدقيقة 61 فشل فاجيولي في تشتيت الكرة خارج منطقة جزاء فريقه، ليستغلها الفرنسي غريغوار ديفريل ويحرز هدف الفوز لفريق ساسوولو.
والتقطت كاميرا المباراة اللاعب نيكولو فاجيولي وهو يبكي بسبب تسببه في خسارة فريقه.
وسبق ليوفنتوس أن سقط الأسبوع الماضي خارج أرضه ضد لاتسيو 2-1، قبل أن يتعرض الأحد للهزيمة السابعة في الدوري الإيطالي هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 61.
ورغم حسم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم لتسجيله مكاسب مالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين، حقق يوفنتوس نتائج جيدة مكّنته من المنافسة على آخر مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.
وفي مباراتين أخريين، تعادل ليتشي السادس عشر مع سمبدوريا المتذيل وتورينو الثاني عشر مع ساليرنيتانا الخامس عشر بالنتيجة نفسها 1-1.
وستكون الفرصة سانحة لروما لاحقًا للانفراد بالمركز الثالث عندما يستقبل أودينيزي.