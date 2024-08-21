كشفت تقارير صحفية عديدة عن قرب النجم السنغالي ساديو ماني من الرحيل عن صفوف النصر السعودي للانتقال إلى الاتحاد في صفقة ينتظرها العديد من جماهير الكرة السعودية منذ بداية سوق الانتقالات.

يأتي هذا في ظل قرب غلق نافذة الانتقالات التي تنتهي في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث يسعى الاتحاد للاستمرار في دعم نفسه، في حين يحاول النصر إيجاد حلول جديدة في السوق.

حال تمت تلك الصفقة سيكون هناك الكثير من الأطراف الرابحة، سنتحدث عن أربعة منهم بالتحديد في التقرير الآتي:

الاتحاد والاستمرار في الدعم

سيكون أول المستفيدين هو الاتحاد الذي يواجه مشاكل في الجانب الأيسر، ويريد ضم جناح مهاري آخر بجوار موسى ديابي.

نجح النادي الجداوي، حتى الآن، في سوق الانتقالات بشكل واضح، وضم عناصر بارزة منهم الفرنسي موسى ديابي وحسام عوار وأيضًا حارس المرمى رايكوفيتش.

وانضمام لاعب آخر يتحدث باللغة الفرنسية مع وجود كريم بنزيما وتغولو كانتي وعوار وديابي مع مدير فني هو لوران بلان سيضيف للفريق الكثير من التأقلم والانسجام.

تخلص النصر من أزمات ماني

افتعل ساديو ماني الكثير من الأزمات في صفوف النصر منذ اليوم الأول له بقميص العالمي، ولم يكن اللاعب الأكثر مثالية بين زملائه.

وبعيدًا عن مشاكله الشخصية وخلافاته مع الجماهير واللاعبين في بعض الأوقات، هناك نواقص واضحة على المستوى الفني للنجم السنغالي.

لم يصنع ماني الفارق مع النصر على أي مستوى في الخط الأمامي، وفي أوقات عديدة كان عبئًا على الفريق بدلًا من أن يساعده، لذلك سيكون النصر سعيدًا بحسم الصفقة ورحيل السنغالي.

ماني وفرصة جديدة

رحل ماني عن ليفربول، فلم يحقق النجاح الذي كان يأمل أن يحققه، سواء في بايرن ميونخ أو مع النصر.

ويحصل النجم السنغالي على فرصة جديدة من أجل تحقيق النجاح مجددًا في مسيرته لو تم انتقاله لصفوف الاتحاد في الأيام المقبلة.

يستطيع ماني أن يفتح صفحة جديدة في مسيرته، وفي مشواره بالدوري السعودي في صفوف الاتحاد، وأن يصنع الفارق هناك في ظل احتياج النادي الجداوي لجناح أيسر بقدراته الفنية.

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كريستيانو رونالدو

لم يكن ساديو ماني هو الشريك المثالي لكريستيانو رونالدو، ومن قبله لم يكن الشريك المثالي لمحمد صلاح رغم أرقامهما الرائعة معًا.

ليس لأسباب فنية، ولكن لجوانب في شخصية النجم السنغالي تطغى عليه عندما تأتي الأوقات الهامة في المباريات، يحب البعض أن يطلق عليها أنانية، والبعض الآخر يراها طبيعية للاعب كرة القدم المهاجم.

لكن في نهاية المطاف لم يكن ذلك ينجح في وجود رونالدو، الذي فقد الكثير من الفرص بسبب تدخلات ماني من وقت لآخر.

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الخلاصة

هناك الكثير من الأطراف التي ستكون سعيدة لو تمت تلك الصفقة، رغم حديث وكيل ماني عن سعادته في صفوف النصر.

لكن في نهاية الأمر، هناك شواهد تحكم أمام أعين الجماهير، وكلها تقول إن النجم السنغالي سيكون أفضل حالًا دون النصر، وكذلك سيكون "العالمي" من غيره.