ريال مدريد يحاول استقدام شاب مغربي فقد عائلته في كارثة الزلزال

وظهر شاب مغربي يرتدي قميص ريال مدريد في حوار تحدث من خلاله عن فقد عائلته بالكامل في الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية.

ونشرت منصة (Sportskeeda Football) تقريرًا قالت فيه إن شابًا مغربيًا من مشجعي ريال مدريد، فقد عائلته في زلزال، شُوهد وهو يرتدي قميص النادي الملكي في إحدى المقابلات.

وأضافت: "بعد تحديد مكانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعمل النادي الآن على إحضاره إلى مدريد لمساعدته ومتابعته وتبنّيه من خلال أكاديميته".