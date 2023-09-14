ريال مدريد يحاول استقدام شاب مغربي فقد عائلته في كارثة الزلزال
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في إجراءات استقدام شاب مغربي صغير إلى العاصمة الإسبانية، فقد عائلته في الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة مراكش، ليل الجمعة/السبت، مُوقعًا آلاف القتلى والمصابين.
وظهر شاب مغربي يرتدي قميص ريال مدريد في حوار تحدث من خلاله عن فقد عائلته بالكامل في الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية.
ونشرت منصة (Sportskeeda Football) تقريرًا قالت فيه إن شابًا مغربيًا من مشجعي ريال مدريد، فقد عائلته في زلزال، شُوهد وهو يرتدي قميص النادي الملكي في إحدى المقابلات.
وأضافت: "بعد تحديد مكانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعمل النادي الآن على إحضاره إلى مدريد لمساعدته ومتابعته وتبنّيه من خلال أكاديميته".
يذكر أن الزلزال أوقع آلاف القتلى والمصابين، بحسب حصيلة مبدئية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.
وإقليم الحوز الأكثر تضررًا، يليه إقليم تارودانت.
وأمس الثلاثاء، فاز منتخب المغرب 1-صفر على بوركينا فاسو وديًا في مباراة تضامنية مع ضحايا الزلزال.
وقبل انطلاق المباراة وقف المنتخبان دقيقة صمت مع حمل لافتة تضامن مع ضحايا زلزال إقليم الحوز قرب مدينة مراكش المغربية، مع رفع شارة سوداء من قِبل لاعبي الفريقين.
وجمعت الجماهير المغربية، التي تجاوزت 30 ألف متفرج، تبرعات عينية وأخرى مالية لدعم ضحايا الزلزال العنيف قبل بداية المباراة بنحو ساعتين.