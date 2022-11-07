نتائج قرعة دور الـ32 لكأس رئيس الإمارات
أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم التي سحبت اليوم الإثنين في متحف المستقبل في دبي عن نهائي مبكر بين شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة والوحدة وصيف بطل النسخة الماضية.
وتجمع كأس رئيس الإمارات لأول مرة بين فرق دوري المحترفين وأندية الدرجة الثانية.
وتم إعفاء الشارقة حامل اللقب في الموسم الماضي من خوض مباريات دور الـ32 على أن يبدأ مشواره في البطولة من دور الـ16 مباشرة.
ويستهل العين حامل لقب الدوري الإماراتي مشواره أمام فريق دبا.
وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من دور واحد باستثناء الدور قبل النهائي حيث سيقام بنظام الذهاب والإياب.
وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:
النصر ضد دبي سيتي
الخليج ضد الفرسان
الجزيرة ضد دبا الحصن
الحمرية ضد التعاون
عجمان ضد العربي
الزيد ضد اتحاد كلباء
الجزيرة الحمراء ضد البطائح
بينونة ضد الظفرة
مصفوت ضد بني ياس
حتا ضد الفجيرة
مسافي ضد الوصل
الرمس ضد الإمارات
الوحدة ضد شباب الأهلي
خورفكان ضد العروبة
دبا ضد العين.