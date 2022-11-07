نتائج قرعة دور الـ32 لكأس رئيس الإمارات

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم التي سحبت اليوم الإثنين في متحف المستقبل في دبي عن نهائي مبكر بين شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة والوحدة وصيف بطل النسخة الماضية.

وتجمع كأس رئيس الإمارات لأول مرة بين فرق دوري المحترفين وأندية الدرجة الثانية.