حالة كبيرة.. أسطورة الكرة السعودية يفسر أهم لقطة لرونالدو أمام الاتحاد (فيديو)

أدلى حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر الأسبق، بتعليق رائع على لقطة صناعة الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، للهدف الثاني الذي جلب الانتصار لـ"العالمي" على حساب الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي، الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، المقام في هونغ كونغ.

وافتتح ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة 10، ثم سجل ستيفن بيرغوين هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 16.

واستطاع جواو فيليكس تسجيل الهدف الثاني للنصر بالدقيقة 61 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة من كريستيانو رونالدو كاسرا مصيدة التسلل لينفرد بحارس الاتحاد، ويضعها في المرمى.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي، منتظرا الفائز من لقاء القادسية أمام الأهلي والمقرر اليوم الأربعاء.

وقال حسين عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "هناك حالة كبيرة في النصر من مستوى رونالدو وصناعته للهدف الثاني لصالح جواو فيليكس، ومتأكد أن النصر لو كان في ظروف أخرى كان سجلها، خاصة أنه لاعب هداف وبنسبة 90% يسجل مثل هذه الكرات، ولكن حرصه على الفريق هو الأهم له، لذلك منح الكرة لزميله الخالي تماما، وهنا يأتي دور المدرب أيضا وبصمته من التزام اللاعبين وحرصهم على فوز الفريق، ويبين ذلك اللقطة التي حدثت مع محمد سيماكان".

يذكر أنه عقب صافرة النهاية، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه في منصة "إكس" لقطة مصورة له من المباراة، وعلّق قائلاً: "هيا بنا".