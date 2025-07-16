وفاة أحمد فرس أسطورة المنتخب المغربي وهدافه التاريخي

فقدت كرة القدم المغربية اليوم الأربعاء، أحد أعظم أساطير منتخب أسود الأطلس أحمد فرس، لاعب نادي شباب المحمدية السابق والمتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي (1975)

ورحل فرس أسطورة المغرب والهداف التاريخي للمنتخب الأول اليوم في المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكان فرس، الذي ولد في 7 ديسمبر سنة 1946، اختار البقاء وفيا لناد واحد طوال مسيرته الكروية وهو شباب المحمدية، رغم أن أندية أوروبية طلبت التعاقد معه مثل ريال مدريد الإسباني وكوسموس الأمريكي وفق ما أكدته عديد التقارير السابقة.

يتقدم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بأحر... Posted by Fédération Royale Marocaine de Football on Wednesday, July 16, 2025

ونعى الاتحاد المغربي لكرة القدم، من خلال رئيسه فوزي لقجع الأسطورة الراحل قائلا إن "الكرة المغربية فقدت واحدا من الأسماء الخالدة، حيث حمل قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات، وكان من أبرز المساهمين في التتويج التاريخي بـكأس أمم إفريقيا سنة 1976".

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وكان أحمد فرس الذي يعد واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في المغرب وإفريقيا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أصيب بمرض عضال وأقام لفترة في المستشفى العسكري في الرباط، قبل أن توافيه المنية الأربعاء.

وفي يناير الماضي أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن التكفل بنفقات علاج أحمد فرس تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته من خدمات لكرة القدم في المغرب وخاصة أثناء كأس أمم إفريقيا 1976 التي توج بها أسود الأطلس.

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ويعد الراحل النجم الأول للمنتخب المغربي ولكرة القدم في القارة السمراء، إذ قاد منتخب بلاده في نهائيات أمم إفريقيا 1976 للفوز باللقب الوحيد حتى الآن في تاريخ المغرب.

وقبل ذلك بعام، وفي 1975، كان أحمد فرس أول لاعب مغربي يتوج جائزة الكرة الذهبية الإفريقية كأفضل لاعب في القارة، بعد أن خاض مشوارا مذهلا في ذلك العام وعزز أرقامه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب المغربي برصيد 34 هدفا وهو رقم لا يزال صامدا حتى الآن.

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ولعب أحمد فرس 94 مباراة دولية مع أسود الأطلس بين عامي 1966 و1979، كما حمل قميص فريق واحد طوال مسيرته الكروية الاحترافية وهو نادي شباب المحمدية الذي سجل بألوانه 127 هدفا في الدوري المغربي بين عامي 1965 و1982 تاريخ اعتزاله كرة القدم.