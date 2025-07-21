ماذا قال رياض محرز عن انضمام ميسي المحتمل إلى الأهلي السعودي؟

كشف الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن رأيه في التقارير التي تربط ناديه بإمكانية التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير سابقة أن إدارة الأهلي السعودي دخلت في مفاوضات جادة لضم ميسي، مهاجم إنتر ميامي.

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وأوضحت أن إدارة "الراقي" تريد التعاقد مع ميسي كلاعب حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأمريكي.

وأشارت التقارير إلى أن اهتمام الأندية السعودية بضم ميسي ليس سرا، حيث كانت هناك محاولات قوية لضمه في صيف 2023 بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وشددت التقارير على أن مسؤولي الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام حاولوا على مدار أسابيع إقناع ميسي، بينما يتطلع نادي إنتر ميامي أيضًا للاحتفاظ بخدماته بعد موسمين للنجم الأرجنتيني في الدوري الأمريكي.

وقال محرز في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أعلم إن كان سيحدث هذا الأمر، لكن لو حدث ذلك، فسيكون شرفًا عظيمًا لنا، أن تلعب بجوار أعظم لاعب في التاريخ هذا حلم كل لاعب".

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وأكد محرز أن مجرد تداول مثل هذه الأخبار يعكس مدى الطموح داخل النادي السعودي، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمضي قدمًا في مشروع الفريق.

وعن تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي، أكد: "كان بالنسبة لي من المهم أن أحقق شيئًا للنادي الأهلي، كنت حريصًا على الفوز بهذه البطولة لأنه إنجاز غير مسبوق بتاريخ الراقي؛ لأنه فاز سابقا بالدوري لكنه لم يحقق البطولة الآسيوية من قبل".

ويلعب محرز مع الأهلي منذ انتقاله من مانشستر سيتي في صيف 2023.

ولعب محرز في صفوف سيتي منذ انتقاله إليه في 2018 قادمًا من ليستر سيتي، واستمر مع الفريق حتى صيف 2023، لينتقل إلى صفوف "الراقي".

وخاض الجزائري 78 مباراة مع الأهلي، وسجل خلالها 29 هدفًا وصنع 35 آخرين.