رئيس وكابتن ومستشار.. هل يقوم رونالدو بـ 5 وظائف في النصر السعودي؟

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استكمال تجربته مع فريقه النصر السعودي ومواصلة التحدي من أجل إعادة أصحاب الرداء الأصفر إلى سكة البطولات.

رونالدو صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والبطولات كتب اسمه كلاعب أسطوري في عالم كرة القدم بتجارب رائعة مع ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

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ورحل رونالدو إلى المملكة العربية السعودية في شهر يناير 2023 في أول تجربة له خارج حدود أوروبا مرتدياً قميص النصر وسط توقعات بتحول الكفة لفريق العاصمة السعودية الرياض بقدوم الدون ولكن ما حدث كان مفاجئاً بعدم تتويج النصر سوى بلقب وحيد وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ومع نهاية عقد رونالدو في يونيو الماضي دار جدل واسع حول مستقبل النجم البرتغالي الذي جدد عقده لموسمين قادمين مع النصر.

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تحديات خاصة

رفع رونالدو راية التحدي بعد تجديد عقده مع النصر خلال حواره مع الحساب الرسمي لناديه عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكداً أنه سيكون بطلاً في السعودية.

رونالدو أعلنها بوضوح أن تجربته مع النصر ستتوج في النهاية بحصد الألقاب، ولكن كيف يصل الفريق الأصفر إلى هذه النتيجة؟ هذا ما شغل بال النجم البرتغالي.

وبدأ رونالدو قيادة دفة الأمور بنفسه في النصر من أجل الوصول لنتائج مثالية وتحقيق البطولات.

5 وظائف في النصر

رونالدو أصبح قائماً بخمس وظائف داخل النصر فهو نجم الشباك في تشكيل الفريق وهداف الدوري السعودي خلال آخر موسمين.. ويحمل رونالدو شارة قيادة الفريق داخل الملعب وهو دور مهم له جوانب إدارية.

رونالدو يتداخل في أدوار إدارية أخرى ومهمة خارج الملعب فهو يتواصل مع رئيس النادي عبد الله الماجد وينقل خبراته نتيجة مشواره الحافل لتطوير العمل التنظيمي داخل النادي.

وكان لرونالدو دور بارز في اختيار مواطنه جورجي جيسوس مدرباً للفريق خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي وهو ما يعكس صلاحيات النجم البرتغالي الذي يبدو كرئيس للنادي.

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ولا يتوقف دور رونالدو الاستشاري فقط على الجوانب الإدارية بل الفنية أيضاً بالنسبة للمدرب جيسوس الذي يعود إلى رونالدو في بعض التفاصيل التي تخص تقييم اللاعبين وطريقة اللعب.

رونالدو لعب دوراً في تعيين صديقه خوسيه سيميدو رئيساً تنفيذياً للنادي بخلاف تعيين بعض المقربين إليه في اللجنة الفنية ليصبح مسيطراً على آلية العمل في ناديه.

ضريبة التحدي

البعض يحاول توجيه سهام الانتقادات إلى رونالدو بسبب قيامه بهذه الأدوار ولكن الواقع يؤكد أن رونالدو قبل تحدياً صعباً كنجم كبير له اسم وتاريخ طويل في عالم كرة القدم.

ويبقى رونالدو نجم الشباك في تشكيل النصر وبالتالي أي انتقادات توجه إليه بشكل شخصي وليس في إطار محلي، ولكن على أصعدة عالمية وبالتالي قبل رونالدو التحدي وقرر مساعدة ناديه على التطور.

النقطة الأهم أن التجربة نفسها نجحت بطريقة مشابهة تقريباً مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد الذي تألق بشكل لافت في موسمه الأول ولكنه لم يحقق النجاحات المطلوبة.

وعند تداخل بنزيما في اختيار المدرب والصفقات، أصبح لدى الاتحاد منظومة قوية حققت الثنائية المحلية في الموسم الماضي.